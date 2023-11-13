Бывший начальник цеха птицефабрики «Пермская» обвиняется в получении взятки

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Руководитель птицефабрики получил взятку от поставщика оборудования Фото:

Бывшего начальника цеха птицефабрики «Пермская» Анатолия Акименко обвиняют в получении взятки. Его подкупил предприниматель, который поставлял на птицефабрику холодильное и технологическое оборудование.

«Виновный получил на автомобильной парковке по улице Уральской в Перми коммерческий подкуп за совершение действий в интересах индивидуального предпринимателя», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. Следователи установили, что Акименко получил взятку в размере 227 тысяч рублей. Эта сумма составляет 10% от цены контракта на поставку и ремонт оборудования.

Суд признал Акименко виновным. Экс-руководителю птицефабрики назначили штраф — 1,5 млн рублей и на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих и иных организациях.

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Бывшего начальника цеха птицефабрики «Пермская» Анатолия Акименко обвиняют в получении взятки. Его подкупил предприниматель, который поставлял на птицефабрику холодильное и технологическое оборудование. «Виновный получил на автомобильной парковке по улице Уральской в Перми коммерческий подкуп за совершение действий в интересах индивидуального предпринимателя», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. Следователи установили, что Акименко получил взятку в размере 227 тысяч рублей. Эта сумма составляет 10% от цены контракта на поставку и ремонт оборудования. Суд признал Акименко виновным. Экс-руководителю птицефабрики назначили штраф — 1,5 млн рублей и на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих и иных организациях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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