Бывший начальник цеха птицефабрики «Пермская» обвиняется в получении взятки

13 ноября 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Руководитель птицефабрики получил взятку от поставщика оборудования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшего начальника цеха птицефабрики «Пермская» Анатолия Акименко обвиняют в получении взятки. Его подкупил предприниматель, который поставлял на птицефабрику холодильное и технологическое оборудование. «Виновный получил на автомобильной парковке по улице Уральской в Перми коммерческий подкуп за совершение действий в интересах индивидуального предпринимателя», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. Следователи установили, что Акименко получил взятку в размере 227 тысяч рублей. Эта сумма составляет 10% от цены контракта на поставку и ремонт оборудования. Суд признал Акименко виновным. Экс-руководителю птицефабрики назначили штраф — 1,5 млн рублей и на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих и иных организациях.

Бывшего начальника цеха птицефабрики «Пермская» Анатолия Акименко обвиняют в получении взятки. Его подкупил предприниматель, который поставлял на птицефабрику холодильное и технологическое оборудование. «Виновный получил на автомобильной парковке по улице Уральской в Перми коммерческий подкуп за совершение действий в интересах индивидуального предпринимателя», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. Следователи установили, что Акименко получил взятку в размере 227 тысяч рублей. Эта сумма составляет 10% от цены контракта на поставку и ремонт оборудования. Суд признал Акименко виновным. Экс-руководителю птицефабрики назначили штраф — 1,5 млн рублей и на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих и иных организациях.