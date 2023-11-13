Пермский рэпер Scally Milano накопил долг перед налоговой в 110 тысяч рублей

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Артист не знал о долге Фото:

Федеральная налоговая служба включила Даниила Дмитриева из Березников (Пермский край), который известен как рэпер Scally Milano, в список должников. Артист не заплатил 110 тысяч рублей налогов.

«Рэпер Scally Milano задолжал налоговой 110 тысяч рублей. Такая сумма „висит“ у него уже три недели. Возможные финансовые проблемы у рэпера могли начаться на фоне скандала с отменами концертов по России», — сообщает telegram-канал Shot.

Дмитриев подтвердил эту информацию. В своем telegram-канале он сообщил, что узнал о долге только через социальные сети. Артист также отметил, что погасил задолженность.

Ранее URA.RU рассказало, что пермские фанаты боятся возрастных ограничений на концерт Scally Milano. В Екатеринбурге пускали только горожан старше 18 лет.

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Федеральная налоговая служба включила Даниила Дмитриева из Березников (Пермский край), который известен как рэпер Scally Milano, в список должников. Артист не заплатил 110 тысяч рублей налогов. «Рэпер Scally Milano задолжал налоговой 110 тысяч рублей. Такая сумма „висит“ у него уже три недели. Возможные финансовые проблемы у рэпера могли начаться на фоне скандала с отменами концертов по России», — сообщает telegram-канал Shot. Дмитриев подтвердил эту информацию. В своем telegram-канале он сообщил, что узнал о долге только через социальные сети. Артист также отметил, что погасил задолженность. Ранее URA.RU рассказало, что пермские фанаты боятся возрастных ограничений на концерт Scally Milano. В Екатеринбурге пускали только горожан старше 18 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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