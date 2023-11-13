Пермский рэпер Scally Milano накопил долг перед налоговой в 110 тысяч рублей

Федеральная налоговая служба включила Даниила Дмитриева из Березников (Пермский край), который известен как рэпер Scally Milano, в список должников. Артист не заплатил 110 тысяч рублей налогов.
«Рэпер Scally Milano задолжал налоговой 110 тысяч рублей. Такая сумма „висит“ у него уже три недели. Возможные финансовые проблемы у рэпера могли начаться на фоне скандала с отменами концертов по России», — сообщает telegram-канал Shot.
Дмитриев подтвердил эту информацию. В своем telegram-канале он сообщил, что узнал о долге только через социальные сети. Артист также отметил, что погасил задолженность.
Ранее URA.RU рассказало, что пермские фанаты боятся возрастных ограничений на концерт Scally Milano. В Екатеринбурге пускали только горожан старше 18 лет.
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