13 ноября 2023

Госдеп запретил обсуждать Украину на саммите, где США встретятся с РФ

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На саммите АТЭС исключили урегулирование конфликта между Россией и Украиной Фото:

Госдеп исключил обсуждение урегулирования конфликта на Украине на саммите АТЭС, в котором примет участие Россия. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Ранее на этой неделе у меня состоялись встречи с коллегами из числа старших должностных лиц из России. И россияне будут принимать в этом году участие в различных встречах [На саммите АТЭС], учитывая законы и нормы Соединенных Штатов, в том числе касающиеся санкций», — сказал Мэттью Миллер на брифинге для журналистов, пишет ТАСС. По его словам, вопросы о боевых действиях обсуждаться не будут без присутствия Украины.

Американский дипломат отметил, что власти США дали понять о своих намерениях в отношении Украины и не собираются принимать никаких решений, касающихся этой ситуации. «США будут обсуждать с партнерами варианты дальнейшей поддержки Украины», — отметил он.

Саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, заявил, что Россия будет представлена на саммите на должном уровне.

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Госдеп исключил обсуждение урегулирования конфликта на Украине на саммите АТЭС, в котором примет участие Россия. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. «Ранее на этой неделе у меня состоялись встречи с коллегами из числа старших должностных лиц из России. И россияне будут принимать в этом году участие в различных встречах [На саммите АТЭС], учитывая законы и нормы Соединенных Штатов, в том числе касающиеся санкций», — сказал Мэттью Миллер на брифинге для журналистов, пишет ТАСС. По его словам, вопросы о боевых действиях обсуждаться не будут без присутствия Украины. Американский дипломат отметил, что власти США дали понять о своих намерениях в отношении Украины и не собираются принимать никаких решений, касающихся этой ситуации. «США будут обсуждать с партнерами варианты дальнейшей поддержки Украины», — отметил он. Саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, заявил, что Россия будет представлена на саммите на должном уровне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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