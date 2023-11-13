13 ноября 2023

В РФ семьи впервые с начала санкций увеличили расходы

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Расходы российских семей поднялись на 7% Фото:

Расходы российских семей выросли впервые после введения санкций. Во II квартале с учетом инфляции затраты поднялись на 7%, до 24,9 тысяч рублей на человека. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza.

«Во II квартале 2022-го расходы в реальном выражении уменьшились на 5% год к году, в третьем — на 4%, в четвертом — на 0,7%. В I квартале 2023 года отрицательная динамика сохранилась, и траты сократились на 3,1%. Однако во II квартале затраты поднялись на 7%, до 24,9 тысяч рублей на человека», — приводят результаты аналитики журналисты «Известия». Они уточняют, что эти исследования показывают средние данные по стране.

По словам исследователей, потребление восстанавливается благодаря увеличению зарплат и уходу от сберегательной модели поведения. Власти могут расценивать такую динамику как положительную.

Ранее аналитики службы исследований HeadHunter выяснили, что основная часть россиян — 47% тратят зарплаты на покупку продуктов, еще 34% назвали важной тратой аренду жилья, передает RT. Позже журналист Ярослава Костенко уточнила, что зарплаты россиян в этом году значительно выросли. Номинальная заработная плата увеличилась от 12 до 13% за несколько месяцев. Правительство выступило с более, чем оптимистичным прогнозом социально-экономического развития страны в 2023 году. Жителям страны обещают рост экономики, реальных зарплат и низкую инфляцию, передает MK.RU.

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Расходы российских семей выросли впервые после введения санкций. Во II квартале с учетом инфляции затраты поднялись на 7%, до 24,9 тысяч рублей на человека. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza. «Во II квартале 2022-го расходы в реальном выражении уменьшились на 5% год к году, в третьем — на 4%, в четвертом — на 0,7%. В I квартале 2023 года отрицательная динамика сохранилась, и траты сократились на 3,1%. Однако во II квартале затраты поднялись на 7%, до 24,9 тысяч рублей на человека», — приводят результаты аналитики журналисты «Известия». Они уточняют, что эти исследования показывают средние данные по стране. По словам исследователей, потребление восстанавливается благодаря увеличению зарплат и уходу от сберегательной модели поведения. Власти могут расценивать такую динамику как положительную. Ранее аналитики службы исследований HeadHunter выяснили, что основная часть россиян — 47% тратят зарплаты на покупку продуктов, еще 34% назвали важной тратой аренду жилья, передает RT. Позже журналист Ярослава Костенко уточнила, что зарплаты россиян в этом году значительно выросли. Номинальная заработная плата увеличилась от 12 до 13% за несколько месяцев. Правительство выступило с более, чем оптимистичным прогнозом социально-экономического развития страны в 2023 году. Жителям страны обещают рост экономики, реальных зарплат и низкую инфляцию, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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