13 ноября 2023

Челябинская КСП проверит Усть-Катавский район

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города Усть-Катав, стела усть-катав
Бюджет Усть-Катавского района подвергнут аудиту Фото:

Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит соблюдение финансового законодательства в Усть-Катавском районе. Об этом 14 ноября URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства

«Приступили к проведению проверки годового отчета об исполнении бюджета Усть-Катавского городского округа за 2022 год. Объекты проверки: администрация и финансовое управление городского округа, управление имущественных и земельных отношений, а также управления соцзащиты и образования», — уточнили в пресс-службе.

Ревизоры проверят соблюдение требований законодательства при составлении отчетности об исполнении бюджета, исполнение доходной и расходной части бюджета, а также достоверность бюджетной отчетности. Как сообщили в КСП, проверка плановая.

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Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит соблюдение финансового законодательства в Усть-Катавском районе. Об этом 14 ноября URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства «Приступили к проведению проверки годового отчета об исполнении бюджета Усть-Катавского городского округа за 2022 год. Объекты проверки: администрация и финансовое управление городского округа, управление имущественных и земельных отношений, а также управления соцзащиты и образования», — уточнили в пресс-службе. Ревизоры проверят соблюдение требований законодательства при составлении отчетности об исполнении бюджета, исполнение доходной и расходной части бюджета, а также достоверность бюджетной отчетности. Как сообщили в КСП, проверка плановая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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