Челябинская КСП проверит Усть-Катавский район

Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит соблюдение финансового законодательства в Усть-Катавском районе. Об этом 14 ноября URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства
«Приступили к проведению проверки годового отчета об исполнении бюджета Усть-Катавского городского округа за 2022 год. Объекты проверки: администрация и финансовое управление городского округа, управление имущественных и земельных отношений, а также управления соцзащиты и образования», — уточнили в пресс-службе.
Ревизоры проверят соблюдение требований законодательства при составлении отчетности об исполнении бюджета, исполнение доходной и расходной части бюджета, а также достоверность бюджетной отчетности. Как сообщили в КСП, проверка плановая.
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