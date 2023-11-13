13 ноября 2023

В здании бывшей страховой кассы на Пушкина откроют музей икон Святой Екатерины

© Служба новостей «URA.RU»
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Крестный ход, посвященный дню святой Екатерины. Екатеринбург, икона святой екатерины
Святая Екатерина считается покровительницей Екатеринбурга, поэтому ей уделяют особое внимание Фото:

В здании по адресу Пушкина, 28 в Екатеринбурге, которое выкупила компания «Практика» Александра Невмержицкого, появится музей с самой большой коллекцией икон святой Екатерины. Об этом URA.RU сообщил источник, информацию подтвердил и сам Невмержицкий.

Двухэтажное здание на Пушкина, 28 является памятником архитектуры. Права на него по итогам электронного аукциона получила компания «Дюна — Инвест», по 50% акций принадлежат Юлии Дягилевой и Александру Невмержицкому. По данным агентства, в здании откроют музей с самой большой экспозицией икон святой Екатерины.

«У наших партнеров в Екатеринбурга насчитывается около 1500 икон святой Екатерины, это самая большая частная коллекция, было принято решение сделать под них музей. Он безусловно станет городским достоянием», — поделился Невмержицкий. Реализовать проект планируется в течение года.

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В здании по адресу Пушкина, 28 в Екатеринбурге, которое выкупила компания «Практика» Александра Невмержицкого, появится музей с самой большой коллекцией икон святой Екатерины. Об этом URA.RU сообщил источник, информацию подтвердил и сам Невмержицкий. Двухэтажное здание на Пушкина, 28 является памятником архитектуры. Права на него по итогам электронного аукциона получила компания «Дюна — Инвест», по 50% акций принадлежат Юлии Дягилевой и Александру Невмержицкому. По данным агентства, в здании откроют музей с самой большой экспозицией икон святой Екатерины. «У наших партнеров в Екатеринбурга насчитывается около 1500 икон святой Екатерины, это самая большая частная коллекция, было принято решение сделать под них музей. Он безусловно станет городским достоянием», — поделился Невмержицкий. Реализовать проект планируется в течение года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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