В здании бывшей страховой кассы на Пушкина откроют музей икон Святой Екатерины

В здании по адресу Пушкина, 28 в Екатеринбурге, которое выкупила компания «Практика» Александра Невмержицкого, появится музей с самой большой коллекцией икон святой Екатерины. Об этом URA.RU сообщил источник, информацию подтвердил и сам Невмержицкий.
Двухэтажное здание на Пушкина, 28 является памятником архитектуры. Права на него по итогам электронного аукциона получила компания «Дюна — Инвест», по 50% акций принадлежат Юлии Дягилевой и Александру Невмержицкому. По данным агентства, в здании откроют музей с самой большой экспозицией икон святой Екатерины.
«У наших партнеров в Екатеринбурга насчитывается около 1500 икон святой Екатерины, это самая большая частная коллекция, было принято решение сделать под них музей. Он безусловно станет городским достоянием», — поделился Невмержицкий. Реализовать проект планируется в течение года.
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