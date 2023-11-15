В Кремле отреагировали на идею объединить Екатеринбург и Тюмень

В Кремле не в курсе планов по зданию агломерации Екатеринбурга и Тюмени, о которых несколько часов назад заявил глава Тюмени Руслан Кухарук. На это указывает комментарий Дмитрия Пескова — официального представителя президента РФ.
«Не знаком с такой идеей», — сказал Песков, отвечая на вопрос URA.RU. Резонансное заявление Кухарук сделал на площадке форума «Города России 2030», который проходит в Екатеринбурге.
«Планомерное движение двух субъектов, двух муниципалитетов навстречу друг другу и агломерационные процессы между городами-столицами давно дали предпосылки, чтобы мы создавали условия для обмена людьми. И здесь я говорю не о трудовой миграции. Это именно взаимопроникновение», — сказал Кухарук, выступая на одной из совместных с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым сессий. Орлов слова коллеги не комментировал.
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