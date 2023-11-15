В Кремле отреагировали на идею объединить Екатеринбург и Тюмень

16 ноября 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что не знаком с озвученным на Урале планом Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле не в курсе планов по зданию агломерации Екатеринбурга и Тюмени, о которых несколько часов назад заявил глава Тюмени Руслан Кухарук. На это указывает комментарий Дмитрия Пескова — официального представителя президента РФ. «Не знаком с такой идеей», — сказал Песков, отвечая на вопрос URA.RU. Резонансное заявление Кухарук сделал на площадке форума «Города России 2030», который проходит в Екатеринбурге. Новость по теме Глава Тюмени Кухарук допускает экономическое слияние с Екатеринбургом «Планомерное движение двух субъектов, двух муниципалитетов навстречу друг другу и агломерационные процессы между городами-столицами давно дали предпосылки, чтобы мы создавали условия для обмена людьми. И здесь я говорю не о трудовой миграции. Это именно взаимопроникновение», — сказал Кухарук, выступая на одной из совместных с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым сессий. Орлов слова коллеги не комментировал.

В Кремле не в курсе планов по зданию агломерации Екатеринбурга и Тюмени, о которых несколько часов назад заявил глава Тюмени Руслан Кухарук. На это указывает комментарий Дмитрия Пескова — официального представителя президента РФ. «Не знаком с такой идеей», — сказал Песков, отвечая на вопрос URA.RU. Резонансное заявление Кухарук сделал на площадке форума «Города России 2030», который проходит в Екатеринбурге. «Планомерное движение двух субъектов, двух муниципалитетов навстречу друг другу и агломерационные процессы между городами-столицами давно дали предпосылки, чтобы мы создавали условия для обмена людьми. И здесь я говорю не о трудовой миграции. Это именно взаимопроникновение», — сказал Кухарук, выступая на одной из совместных с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым сессий. Орлов слова коллеги не комментировал.