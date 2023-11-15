15 ноября 2023

В Кремле отреагировали на идею объединить Екатеринбург и Тюмень

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что не знаком с озвученным на Урале планом Фото:

В Кремле не в курсе планов по зданию агломерации Екатеринбурга и Тюмени, о которых несколько часов назад заявил глава Тюмени Руслан Кухарук. На это указывает комментарий Дмитрия Пескова — официального представителя президента РФ.

«Не знаком с такой идеей», — сказал Песков, отвечая на вопрос URA.RU. Резонансное заявление Кухарук сделал на площадке форума «Города России 2030», который проходит в Екатеринбурге.

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«Планомерное движение двух субъектов, двух муниципалитетов навстречу друг другу и агломерационные процессы между городами-столицами давно дали предпосылки, чтобы мы создавали условия для обмена людьми. И здесь я говорю не о трудовой миграции. Это именно взаимопроникновение», — сказал Кухарук, выступая на одной из совместных с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым сессий. Орлов слова коллеги не комментировал.

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В Кремле не в курсе планов по зданию агломерации Екатеринбурга и Тюмени, о которых несколько часов назад заявил глава Тюмени Руслан Кухарук. На это указывает комментарий Дмитрия Пескова — официального представителя президента РФ. «Не знаком с такой идеей», — сказал Песков, отвечая на вопрос URA.RU. Резонансное заявление Кухарук сделал на площадке форума «Города России 2030», который проходит в Екатеринбурге. «Планомерное движение двух субъектов, двух муниципалитетов навстречу друг другу и агломерационные процессы между городами-столицами давно дали предпосылки, чтобы мы создавали условия для обмена людьми. И здесь я говорю не о трудовой миграции. Это именно взаимопроникновение», — сказал Кухарук, выступая на одной из совместных с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым сессий. Орлов слова коллеги не комментировал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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