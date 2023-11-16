Мишустин выделил Челябинской области компенсацию по налоговым вычетам

Михаил Мишустин подписал постановление о поддержке челябинского бизнеса Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Челябинская область вошла в число регионов, которые получат компенсации из федерального бюджета по инвестиционным налоговым вычетам. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили 16 ноября в пресс-службе правительства РФ.

«В 2023 году на частичную компенсацию выпадающих доходов региональных бюджетов от применения инвестиционного налогового вычета будет направлено более 2,6 млрд рублей. Средства распределены между 32 российскими регионами, где внедрена система поддержки новых инвестиционных проектов „Региональный инвестиционный стандарт“ и предприниматели пользуются таким налоговым вычетом, в том числе это Челябинская область», — пояснили в пресс-службе.

Инвестиционный налоговый вычет — один из механизмов поощрения инвестиционной активности, позволяющий бизнесу уменьшить размер налога на прибыль, уплачиваемого в казну субъекта Федерации. Регионы, предоставляющие такую возможность, могут рассчитывать на компенсации до 200 млн рублей за каждую компанию. Условие одно: фирма не должна быть связана с игорным бизнесом, добычей полезных ископаемых, финансами или страховой деятельностью.