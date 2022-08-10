Челябинская область ввела налоговый вычет для телеком-компаний

Льгота позволит компаниям сохранить инвестиции Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Челябинская область вошла в число 14 регионов, где введен инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) для телекоммуникационных компаний. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры.

«Таким образом телекоммуникационным компаниям вернут часть налога на прибыль. Это поможет сохранить качество связи, не привлекая дополнительного финансирования, а также сохранит инвестиции операторов в эксплуатацию и модернизацию сетей связи», — уточняет ведомство.

В Минцифры рассчитывают, что совокупный эффект экономии для операторов связи в регионах, где введен ИНВ, в 2022 году составит несколько сотен миллионов рублей. Мера поддержки в будущем может распространится по всей России.