10 августа 2022

Челябинская область ввела налоговый вычет для телеком-компаний

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд председателя фонда Сколково Аркадия Дворковича в Эр-телеком, февраль 2020 г. Пермь. , зарядка для телефона
Льгота позволит компаниям сохранить инвестиции Фото:

Челябинская область вошла в число 14 регионов, где введен инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) для телекоммуникационных компаний. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры.

«Таким образом телекоммуникационным компаниям вернут часть налога на прибыль. Это поможет сохранить качество связи, не привлекая дополнительного финансирования, а также сохранит инвестиции операторов в эксплуатацию и модернизацию сетей связи», — уточняет ведомство.

В Минцифры рассчитывают, что совокупный эффект экономии для операторов связи в регионах, где введен ИНВ, в 2022 году составит несколько сотен миллионов рублей. Мера поддержки в будущем может распространится по всей России.

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Челябинская область вошла в число 14 регионов, где введен инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) для телекоммуникационных компаний. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры. «Таким образом телекоммуникационным компаниям вернут часть налога на прибыль. Это поможет сохранить качество связи, не привлекая дополнительного финансирования, а также сохранит инвестиции операторов в эксплуатацию и модернизацию сетей связи», — уточняет ведомство. В Минцифры рассчитывают, что совокупный эффект экономии для операторов связи в регионах, где введен ИНВ, в 2022 году составит несколько сотен миллионов рублей. Мера поддержки в будущем может распространится по всей России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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