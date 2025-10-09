ВВС признало законным приговор студенту Герценова, осужденному за госизмену

Апелляционный военный суд в Власихе признал законным приговор студенту Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Даниилу Галицкому (внесен в перечень террористов в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда. Таким образом, решение о назначении Галицкому 13 лет лишения свободы по обвинениям в государственной измене и оправдании терроризма вступило в законную силу.
«Приговор от 19 мая 2025 года в отношении Галицкого Даниила Андреевича оставлен без изменений, а апелляционные жалобы защиты — без удовлетворения. Решение вступило в силу», — сообщили в пресс-службе апелляционного военного суда. Цитата по ТАСС. Судебное заседание, как и процесс в первой инстанции, проходило в закрытом режиме. Апелляционные жалобы защиты отклонены полностью.
Первый Западный окружной военный суд рассмотрел уголовное дело 24-летнего петербуржца за несколько заседаний. На первом слушании срок ареста подсудимого был продлен, а на втором — рассмотрены ходатайства сторон и проведены прения. В итоге Галицкому назначили 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также ему запретили в течение года после освобождения администрировать интернет-ресурсы.
Суд признал Галицкого виновным по статьям 275 («Государственная измена») и 205.2 («Оправдание терроризма») Уголовного кодекса РФ. Следствие установило, что он осуществлял финансирование ВСУ.
