Кабмин ужесточит контроль за зарубежными операциями российских компаний

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Российские компании должны будут ежеквартально отчитываться о активах на иностранных счетах Фото:

Правительство России ужесточит контроль за зарубежными операциями российских компаний и предпринимателей. Появятся новые требования к раскрытию отчетности о движении денег и переводах, связанных с иностранными счетами и банками. Информация следует из постановления правительства.

«Утверждено постановление правительства, расширяющее отчетность в рамках валютного контроля. По нему российские лица должны ежеквартально отчитываться в налоговую о движении денежных средств, а также иных финансовых активах на иностранных счетах или с использованием зарубежных электронных средств платежа (от 600 тысяч рублей)» — анализирует постановление газета «Коммерсант».

В материале уточняется, что благодаря инициативе получится отслеживать сложные цепочки поставок, выстроенные из-за санкционного режима и смягчения валютного контроля. Ранее предполагалось, что такая возможность появится при расширении международного обмена налоговой информацией.

В начале лета 2023 года остаток средств на счетах россиян в зарубежных банках стал меньше одного миллиарда долларов. На 1 июля 2023 года россияне держали на депозитах в банках за рубежом 6,36 триллиона рублей, сообщали в Центробанке России.

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Правительство России ужесточит контроль за зарубежными операциями российских компаний и предпринимателей. Появятся новые требования к раскрытию отчетности о движении денег и переводах, связанных с иностранными счетами и банками. Информация следует из постановления правительства. «Утверждено постановление правительства, расширяющее отчетность в рамках валютного контроля. По нему российские лица должны ежеквартально отчитываться в налоговую о движении денежных средств, а также иных финансовых активах на иностранных счетах или с использованием зарубежных электронных средств платежа (от 600 тысяч рублей)» — анализирует постановление газета «Коммерсант». В материале уточняется, что благодаря инициативе получится отслеживать сложные цепочки поставок, выстроенные из-за санкционного режима и смягчения валютного контроля. Ранее предполагалось, что такая возможность появится при расширении международного обмена налоговой информацией. В начале лета 2023 года остаток средств на счетах россиян в зарубежных банках стал меньше одного миллиарда долларов. На 1 июля 2023 года россияне держали на депозитах в банках за рубежом 6,36 триллиона рублей, сообщали в Центробанке России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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