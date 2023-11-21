Кабмин ужесточит контроль за зарубежными операциями российских компаний

21 ноября 2023 в 05:37 Размер текста - 17 +

Российские компании должны будут ежеквартально отчитываться о активах на иностранных счетах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство России ужесточит контроль за зарубежными операциями российских компаний и предпринимателей. Появятся новые требования к раскрытию отчетности о движении денег и переводах, связанных с иностранными счетами и банками. Информация следует из постановления правительства. «Утверждено постановление правительства, расширяющее отчетность в рамках валютного контроля. По нему российские лица должны ежеквартально отчитываться в налоговую о движении денежных средств, а также иных финансовых активах на иностранных счетах или с использованием зарубежных электронных средств платежа (от 600 тысяч рублей)» — анализирует постановление газета « Коммерсант ». В материале уточняется, что благодаря инициативе получится отслеживать сложные цепочки поставок, выстроенные из-за санкционного режима и смягчения валютного контроля. Ранее предполагалось, что такая возможность появится при расширении международного обмена налоговой информацией. В начале лета 2023 года остаток средств на счетах россиян в зарубежных банках стал меньше одного миллиарда долларов. На 1 июля 2023 года россияне держали на депозитах в банках за рубежом 6,36 триллиона рублей, сообщали в Центробанке России.

Правительство России ужесточит контроль за зарубежными операциями российских компаний и предпринимателей. Появятся новые требования к раскрытию отчетности о движении денег и переводах, связанных с иностранными счетами и банками. Информация следует из постановления правительства. «Утверждено постановление правительства, расширяющее отчетность в рамках валютного контроля. По нему российские лица должны ежеквартально отчитываться в налоговую о движении денежных средств, а также иных финансовых активах на иностранных счетах или с использованием зарубежных электронных средств платежа (от 600 тысяч рублей)» — анализирует постановление газета «Коммерсант». В материале уточняется, что благодаря инициативе получится отслеживать сложные цепочки поставок, выстроенные из-за санкционного режима и смягчения валютного контроля. Ранее предполагалось, что такая возможность появится при расширении международного обмена налоговой информацией. В начале лета 2023 года остаток средств на счетах россиян в зарубежных банках стал меньше одного миллиарда долларов. На 1 июля 2023 года россияне держали на депозитах в банках за рубежом 6,36 триллиона рублей, сообщали в Центробанке России.