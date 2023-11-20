В Екатеринбурге в квартиру к адвокату пытались вломиться бойцы

21 ноября 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

У квартиры стояли двое мужчин (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Екатеринбурге в квартиру к адвокату, который защищает права обманутых дольщиков, пытались вломиться двое мужчин. Это произошло днем 15 ноября. По словам юриста, бойцы якобы действовали по наводке действующего свердловского полицейского. Статья по теме В Екатеринбурге продают опасно дешевые квартиры В 2016 году в Екатеринбурге начали строить дом на Бажова, 166. Еще по старому закону его возводили по договорам долевого участия с будущими собственниками. В 2019-м застройщик стал продавать элитные апартаменты по рекордно низким ценам — 30-50 тысяч за «квадрат». Цена недвижимости привлекла сотни покупателей, которые в итоге остались ни с чем. Тогда горожане стали обращаться в полицию с обвинениями в мошенничестве в отношении исполнительного директора ООО «Энергоремстройкомплект» («ЭРСК»). Источники URA.RU в октябре 2020-го говорили, что связанные с «ЭРСК» Руслан Соколов и Денис Филимонов создали схему и поставили на пост директора формальное лицо — Александра Соломеина (который позднее таинственно пропал вплоть до декабря 2021 года). Тогда же компания наняла в качестве генподрядчика — ООО «Инвесттехстрой». Представители «ЭРСК» обещали, что рассчитаются с подрядчиками квадратными метрами, но этого не произошло. Еще одним участником дела стала сотрудник Сысертского отдела полиции Коринна Дмитриченко (бывшая супруга Соколова). Она якобы приезжала на стройку и уверяла дольщиков, что дом будет достроен. «Также на ее счетах нашли часть денежных средств „ЭРСК“», — говорил URA.RU исполнительный директор «Инвесттехстроя» Алексей Чупахин. Однако в пресс-группе МО МВД России «Сысертский» заявляли, что сведения о причастности Дмитриченко в сомнительных схемах не соответствуют действительности. Дом так и не достроили. В Арбитражном суде Свердловской области до сих пор идут процессы по этому делу. Интересы некоторых из пострадавших представляет адвокат, которая попросила остаться анонимной. «В мою квартиру 15 ноября долбились двое мужчин. Я в этот момент была в Тюмени, дома был ребенок. Товарищи кричали, что найдут меня и настучат по голове», — сказала URA.RU адвокат. У квартиры, по ее словам, мужчины простояли меньше десяти минут. Их быстро заметили охранники. «Им они сказали, что просто ошиблись квартирой и ушли», — добавила адвокат. По ее словам, бойцы действовали по наводке Дмитриченко. В распоряжении агентства не оказалось контактов сотрудника полиции. URA.RU готово предоставить ей возможность высказаться. На имя начальника МО МВД «Сысертский» был направлен запрос. Новость будет обновлена, когда поступит ответ. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу обещали позднее дать комментарий по ситуации с мужчинами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге в квартиру к адвокату, который защищает права обманутых дольщиков, пытались вломиться двое мужчин. Это произошло днем 15 ноября. По словам юриста, бойцы якобы действовали по наводке действующего свердловского полицейского. В 2016 году в Екатеринбурге начали строить дом на Бажова, 166. Еще по старому закону его возводили по договорам долевого участия с будущими собственниками. В 2019-м застройщик стал продавать элитные апартаменты по рекордно низким ценам — 30-50 тысяч за «квадрат». Цена недвижимости привлекла сотни покупателей, которые в итоге остались ни с чем. Тогда горожане стали обращаться в полицию с обвинениями в мошенничестве в отношении исполнительного директора ООО «Энергоремстройкомплект» («ЭРСК»). Источники URA.RU в октябре 2020-го говорили, что связанные с «ЭРСК» Руслан Соколов и Денис Филимонов создали схему и поставили на пост директора формальное лицо — Александра Соломеина (который позднее таинственно пропал вплоть до декабря 2021 года). Тогда же компания наняла в качестве генподрядчика — ООО «Инвесттехстрой». Представители «ЭРСК» обещали, что рассчитаются с подрядчиками квадратными метрами, но этого не произошло. Еще одним участником дела стала сотрудник Сысертского отдела полиции Коринна Дмитриченко (бывшая супруга Соколова). Она якобы приезжала на стройку и уверяла дольщиков, что дом будет достроен. «Также на ее счетах нашли часть денежных средств „ЭРСК“», — говорил URA.RU исполнительный директор «Инвесттехстроя» Алексей Чупахин. Однако в пресс-группе МО МВД России «Сысертский» заявляли, что сведения о причастности Дмитриченко в сомнительных схемах не соответствуют действительности. Дом так и не достроили. В Арбитражном суде Свердловской области до сих пор идут процессы по этому делу. Интересы некоторых из пострадавших представляет адвокат, которая попросила остаться анонимной. «В мою квартиру 15 ноября долбились двое мужчин. Я в этот момент была в Тюмени, дома был ребенок. Товарищи кричали, что найдут меня и настучат по голове», — сказала URA.RU адвокат. У квартиры, по ее словам, мужчины простояли меньше десяти минут. Их быстро заметили охранники. «Им они сказали, что просто ошиблись квартирой и ушли», — добавила адвокат. По ее словам, бойцы действовали по наводке Дмитриченко. В распоряжении агентства не оказалось контактов сотрудника полиции. URA.RU готово предоставить ей возможность высказаться. На имя начальника МО МВД «Сысертский» был направлен запрос. Новость будет обновлена, когда поступит ответ. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу обещали позднее дать комментарий по ситуации с мужчинами.