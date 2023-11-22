22 ноября 2023

Под Екатеринбургом в новом амфитеатре устроят слет Дедов Морозов и Снегурочек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд Деда Мороза. Челябинск, дед мороз, поезд деда мороза
Посмотреть на разных сказочных персонажей можно будет в первые выходные декабря Фото:

В Арамиле в «Парке Сказов» устроят фестиваль «День рождения Урал Мороза», на который приедет 10 сказочных героев со всей России. Специально к мероприятию публике представят новый амфитеатр на 200 посадочных мест. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия.

«Только на само открытие фестиваля мы ждем сразу 2000 человек, а в течение всего дня будет 6000 человек. Все они впервые увидят 10 зимних волшебников в одном месте во время мероприятия. Сказочные герои устроят пресс-конференцию перед зрителями в новом амфитеатре, где каждый посетители сможет задать вопрос приглашенным персонажам», — заявила директор парка Алиса Ларионова.

Среди приглашенных сказочных героев ожидаются: фольклорный герой из Удмуртии села Шаркан — Тол Бабай, Байкальский Дед Мороз из села Слюдянка, архангельские Матушка Зима и Снежная Баба, Девица Метелица и Снежка из Вятских полян, уральская Снегурочка и Царь Семигор из Челябинской области, пензенские Дед Мороз и Снегурочка и Рождественский Олень из Тулы. Музыкальное сопровождение устроит музыкальная группа «ИнстаСанки». Мероприятие пройдет 2 декабря.

Амфитеатр стал одним из объектов в обновлении территории. Помимо него, в «Парке Сказов» появилась дорожка вдоль русла реки с гамаками, детская площадка по сказкам Мамина-Сибиряка, площадка для проведения событийных мероприятий, пандус для лиц с ОВЗ.

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В Арамиле в «Парке Сказов» устроят фестиваль «День рождения Урал Мороза», на который приедет 10 сказочных героев со всей России. Специально к мероприятию публике представят новый амфитеатр на 200 посадочных мест. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия. «Только на само открытие фестиваля мы ждем сразу 2000 человек, а в течение всего дня будет 6000 человек. Все они впервые увидят 10 зимних волшебников в одном месте во время мероприятия. Сказочные герои устроят пресс-конференцию перед зрителями в новом амфитеатре, где каждый посетители сможет задать вопрос приглашенным персонажам», — заявила директор парка Алиса Ларионова. Среди приглашенных сказочных героев ожидаются: фольклорный герой из Удмуртии села Шаркан — Тол Бабай, Байкальский Дед Мороз из села Слюдянка, архангельские Матушка Зима и Снежная Баба, Девица Метелица и Снежка из Вятских полян, уральская Снегурочка и Царь Семигор из Челябинской области, пензенские Дед Мороз и Снегурочка и Рождественский Олень из Тулы. Музыкальное сопровождение устроит музыкальная группа «ИнстаСанки». Мероприятие пройдет 2 декабря. Амфитеатр стал одним из объектов в обновлении территории. Помимо него, в «Парке Сказов» появилась дорожка вдоль русла реки с гамаками, детская площадка по сказкам Мамина-Сибиряка, площадка для проведения событийных мероприятий, пандус для лиц с ОВЗ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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