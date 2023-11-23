Минобороны РФ: экипажи новейших танков Т-90 М «Прорыв» готовятся к боям на СВО

24 ноября 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

Танкисты готовятся к боям в зоне СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экипажи танков Т-90 М «Прорыв» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») Центрального военного округа проходят боевую подготовку по стрельбе с закрытых огневых позиций на полигоне в зоне спецоперации. Особое внимание уделяется слаженности и взаимозаменяемости членов экипажа. Также отрабатывается скоростное вождение и маневрирование. «Танкисты отрабатывают стрельбу по мишеням из штатного вооружения танка как из закрытых позиций, так и с открытых прямой наводкой. Корректировка огня ведется при помощи беспилотных летательных аппаратов. Прицельное оборудование танка „Прорыв“ позволяет оперативно высчитывать координаты целей, наводиться и поражать их», — рассказали в ведомстве. Т-90М «Прорыв» — это основной боевой танк российской армии. Работа по его конструированию началась еще в 2004 году. Впервые танк был показан на форуме «Армия-2018», а первые версии поступили на вооружение в 2020 году. Ответственность за производство легла на «Уралвагонзавод», который является крупнейшим поставщиком военной техники для Минобороны РФ.

Экипажи танков Т-90 М «Прорыв» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») Центрального военного округа проходят боевую подготовку по стрельбе с закрытых огневых позиций на полигоне в зоне спецоперации. Особое внимание уделяется слаженности и взаимозаменяемости членов экипажа. Также отрабатывается скоростное вождение и маневрирование. «Танкисты отрабатывают стрельбу по мишеням из штатного вооружения танка как из закрытых позиций, так и с открытых прямой наводкой. Корректировка огня ведется при помощи беспилотных летательных аппаратов. Прицельное оборудование танка „Прорыв“ позволяет оперативно высчитывать координаты целей, наводиться и поражать их», — рассказали в ведомстве. Т-90М «Прорыв» — это основной боевой танк российской армии. Работа по его конструированию началась еще в 2004 году. Впервые танк был показан на форуме «Армия-2018», а первые версии поступили на вооружение в 2020 году. Ответственность за производство легла на «Уралвагонзавод», который является крупнейшим поставщиком военной техники для Минобороны РФ.