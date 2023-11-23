23 ноября 2023

Минобороны РФ: экипажи новейших танков Т-90 М «Прорыв» готовятся к боям на СВО

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Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, снаряд, танкист, военная подготовка, танк, солдат, подготовка военных, подготовка солдат
Танкисты готовятся к боям в зоне СВО Фото:

Экипажи танков Т-90 М «Прорыв» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») Центрального военного округа проходят боевую подготовку по стрельбе с закрытых огневых позиций на полигоне в зоне спецоперации. Особое внимание уделяется слаженности и взаимозаменяемости членов экипажа. Также отрабатывается скоростное вождение и маневрирование.

«Танкисты отрабатывают стрельбу по мишеням из штатного вооружения танка как из закрытых позиций, так и с открытых прямой наводкой. Корректировка огня ведется при помощи беспилотных летательных аппаратов. Прицельное оборудование танка „Прорыв“ позволяет оперативно высчитывать координаты целей, наводиться и поражать их», — рассказали в ведомстве.

Т-90М «Прорыв» — это основной боевой танк российской армии. Работа по его конструированию началась еще в 2004 году. Впервые танк был показан на форуме «Армия-2018», а первые версии поступили на вооружение в 2020 году. Ответственность за производство легла на «Уралвагонзавод», который является крупнейшим поставщиком военной техники для Минобороны РФ.

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Экипажи танков Т-90 М «Прорыв» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») Центрального военного округа проходят боевую подготовку по стрельбе с закрытых огневых позиций на полигоне в зоне спецоперации. Особое внимание уделяется слаженности и взаимозаменяемости членов экипажа. Также отрабатывается скоростное вождение и маневрирование. «Танкисты отрабатывают стрельбу по мишеням из штатного вооружения танка как из закрытых позиций, так и с открытых прямой наводкой. Корректировка огня ведется при помощи беспилотных летательных аппаратов. Прицельное оборудование танка „Прорыв“ позволяет оперативно высчитывать координаты целей, наводиться и поражать их», — рассказали в ведомстве. Т-90М «Прорыв» — это основной боевой танк российской армии. Работа по его конструированию началась еще в 2004 году. Впервые танк был показан на форуме «Армия-2018», а первые версии поступили на вооружение в 2020 году. Ответственность за производство легла на «Уралвагонзавод», который является крупнейшим поставщиком военной техники для Минобороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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