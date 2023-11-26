26 ноября 2023
25 ноября 2023

На свердловской трассе образовалась пробка из-за загоревшегося хлебовоза

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробки в Екатеринбурге, пробка, вечер
Из-за горящего хлебовоза на свердловской трассе образовалась пробка (архивное фото) Фото:

В Свердловской области на трассе М-5 возле Октябрьского поселка загорелась «Газель», в результате чего на дороге образовалась пробка. Об этом сообщил очевидец.

«Это произошло на 183-м километре дороги. ДПС просит парковаться на правой стороне дороги. Возможен взрыв газа. Это был хлебовоз», — сообщает очевидец. Его слова передает E1.RU.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Свердловской области на трассе М-5 возле Октябрьского поселка загорелась «Газель», в результате чего на дороге образовалась пробка. Об этом сообщил очевидец. «Это произошло на 183-м километре дороги. ДПС просит парковаться на правой стороне дороги. Возможен взрыв газа. Это был хлебовоз», — сообщает очевидец. Его слова передает E1.RU. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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