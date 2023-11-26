На свердловской трассе образовалась пробка из-за загоревшегося хлебовоза

Из-за горящего хлебовоза на свердловской трассе образовалась пробка (архивное фото)
В Свердловской области на трассе М-5 возле Октябрьского поселка загорелась «Газель», в результате чего на дороге образовалась пробка. Об этом сообщил очевидец.
«Это произошло на 183-м километре дороги. ДПС просит парковаться на правой стороне дороги. Возможен взрыв газа. Это был хлебовоз», — сообщает очевидец. Его слова передает E1.RU.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
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