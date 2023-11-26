Упавшая под поезд екатеринбурженка боится спускаться в метро

Девушка упала в метро 18 сентября (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Екатеринбурженка, которая в сентябре упала под поезд на станции метро «Проспект космонавтов», после ЧП боится спускаться в метрополитен. Она заявила, что будет преодолевать этот страх.

Из больницы ее выписали около двух недель назад. Травмы были очень тяжелые, врачи не смогли сохранить беременность. «Не знаю, смогу ли сейчас спуститься в метро, но понимаю, что нужно будет все равно преодолевать этот страх», — передает слова свердловчанки Е1.

Она пояснила, что не падала специально под поезд, как это заявляли многие жители Екатеринбурга. Девушка работает в правоохранительных органах. Сейчас она проходит курс восстановительного лечения.

ЧП произошло 18 сентября. Девушка, по словам очевидцев, стояла у края платформы, расплакалась и упала под поезд. Ей провели несколько операций.