26 ноября 2023

Упавшая под поезд екатеринбурженка боится спускаться в метро

© Служба новостей «URA.RU»
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Метрополитен, метрополитен, проспект космонавтов, метро, станция метро
Девушка упала в метро 18 сентября (архивное фото) Фото:

Екатеринбурженка, которая в сентябре упала под поезд на станции метро «Проспект космонавтов», после ЧП боится спускаться в метрополитен. Она заявила, что будет преодолевать этот страх.

Из больницы ее выписали около двух недель назад. Травмы были очень тяжелые, врачи не смогли сохранить беременность. «Не знаю, смогу ли сейчас спуститься в метро, но понимаю, что нужно будет все равно преодолевать этот страх», — передает слова свердловчанки Е1.

Она пояснила, что не падала специально под поезд, как это заявляли многие жители Екатеринбурга. Девушка работает в правоохранительных органах. Сейчас она проходит курс восстановительного лечения.

ЧП произошло 18 сентября. Девушка, по словам очевидцев, стояла у края платформы, расплакалась и упала под поезд. Ей провели несколько операций.

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Екатеринбурженка, которая в сентябре упала под поезд на станции метро «Проспект космонавтов», после ЧП боится спускаться в метрополитен. Она заявила, что будет преодолевать этот страх. Из больницы ее выписали около двух недель назад. Травмы были очень тяжелые, врачи не смогли сохранить беременность. «Не знаю, смогу ли сейчас спуститься в метро, но понимаю, что нужно будет все равно преодолевать этот страх», — передает слова свердловчанки Е1. Она пояснила, что не падала специально под поезд, как это заявляли многие жители Екатеринбурга. Девушка работает в правоохранительных органах. Сейчас она проходит курс восстановительного лечения. ЧП произошло 18 сентября. Девушка, по словам очевидцев, стояла у края платформы, расплакалась и упала под поезд. Ей провели несколько операций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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