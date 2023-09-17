Свердловчанка, парализовавшая работу метро, оказалась беременной

18 сентября 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

Женщина, очутившаяся под метропоездом, была беременна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Екатеринбурга, которая утром 18 сентября упала на рельсы, парализовав работу метрополитена, оказалась беременной. Об этом рассказали ее родственники. «Пострадавшая в метро женщина беременна. Ей 39 лет, она находится на третьем месяце беременности. Родственники предполагают, что у женщины закружилась голова», — пишет портал Е1. По данным регионального Минздрава, пострадавшая сейчас находится в тяжелом состоянии. Ее отвезли в горбольницу №36. ЧП произошло утром на станции Проспект Космонавтов. По словам очевидцев, пассажирка стояла у края платформы, а потом заплакала, упала на рельсы и очутилась под вагоном. Движение поездов было приостановлено. Из-за происшествия в городе случился транспортный коллапс.

Жительница Екатеринбурга, которая утром 18 сентября упала на рельсы, парализовав работу метрополитена, оказалась беременной. Об этом рассказали ее родственники. «Пострадавшая в метро женщина беременна. Ей 39 лет, она находится на третьем месяце беременности. Родственники предполагают, что у женщины закружилась голова», — пишет портал Е1. По данным регионального Минздрава, пострадавшая сейчас находится в тяжелом состоянии. Ее отвезли в горбольницу №36. ЧП произошло утром на станции Проспект Космонавтов. По словам очевидцев, пассажирка стояла у края платформы, а потом заплакала, упала на рельсы и очутилась под вагоном. Движение поездов было приостановлено. Из-за происшествия в городе случился транспортный коллапс.