Свердловчанка, парализовавшая работу метро, оказалась беременной

Жительница Екатеринбурга, которая утром 18 сентября упала на рельсы, парализовав работу метрополитена, оказалась беременной. Об этом рассказали ее родственники.
«Пострадавшая в метро женщина беременна. Ей 39 лет, она находится на третьем месяце беременности. Родственники предполагают, что у женщины закружилась голова», — пишет портал Е1.
По данным регионального Минздрава, пострадавшая сейчас находится в тяжелом состоянии. Ее отвезли в горбольницу №36.
ЧП произошло утром на станции Проспект Космонавтов. По словам очевидцев, пассажирка стояла у края платформы, а потом заплакала, упала на рельсы и очутилась под вагоном. Движение поездов было приостановлено. Из-за происшествия в городе случился транспортный коллапс.
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