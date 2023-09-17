17 сентября 2023

Свердловчанка, парализовавшая работу метро, оказалась беременной

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина, очутившаяся под метропоездом, была беременна Фото:

Жительница Екатеринбурга, которая утром 18 сентября упала на рельсы, парализовав работу метрополитена, оказалась беременной. Об этом рассказали ее родственники.

«Пострадавшая в метро женщина беременна. Ей 39 лет, она находится на третьем месяце беременности. Родственники предполагают, что у женщины закружилась голова», — пишет портал Е1.

По данным регионального Минздрава, пострадавшая сейчас находится в тяжелом состоянии. Ее отвезли в горбольницу №36.

ЧП произошло утром на станции Проспект Космонавтов. По словам очевидцев, пассажирка стояла у края платформы, а потом заплакала, упала на рельсы и очутилась под вагоном. Движение поездов было приостановлено. Из-за происшествия в городе случился транспортный коллапс.

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Жительница Екатеринбурга, которая утром 18 сентября упала на рельсы, парализовав работу метрополитена, оказалась беременной. Об этом рассказали ее родственники. «Пострадавшая в метро женщина беременна. Ей 39 лет, она находится на третьем месяце беременности. Родственники предполагают, что у женщины закружилась голова», — пишет портал Е1. По данным регионального Минздрава, пострадавшая сейчас находится в тяжелом состоянии. Ее отвезли в горбольницу №36. ЧП произошло утром на станции Проспект Космонавтов. По словам очевидцев, пассажирка стояла у края платформы, а потом заплакала, упала на рельсы и очутилась под вагоном. Движение поездов было приостановлено. Из-за происшествия в городе случился транспортный коллапс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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