Свердловский сенатор рассказал волонтерам о боевом опыте. Фото

Сенатор Шептий поучаствовал в слете движения «Волонтеры Победы»

27 ноября 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Виктор Шептий выступил на слете волонтеров Фото: страница Виктора Шептия в соцсети «ВКонтакте» Сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий поучаствовал в слете «Волонтеров Победы», где поделился боевым опытом. Вместе с ним на встрече были участники Великой Отечественной войны Николай Имчук и спецоперации на Украине Максим Шоломов. «Горд, что был приглашен вместе с такими истинными защитниками Отечества, как Николай Константинович Имчук и наш земляк, герой РФ, участник спецоперации Максим Шоломов. <…> Мы рассказали ребятам о причинах и условиях выбора военной профессии, о службе и боевых эпизодах», — написал Шептий в соцсети «ВКонтакте». По словам сенатора, разговор с волонтерами получился открытым. «Думаю, что из этой встречи я вынес не меньше информации и эмоций, чем молодые волонтеры», — добавил Шептий. Он отметил важность подобных мероприятий. Шептий на встрече Фото: страница Шептия в соцсети «ВКонтакте» [https://vk.com/victor_sheptiy]

Сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий поучаствовал в слете «Волонтеров Победы», где поделился боевым опытом. Вместе с ним на встрече были участники Великой Отечественной войны Николай Имчук и спецоперации на Украине Максим Шоломов. «Горд, что был приглашен вместе с такими истинными защитниками Отечества, как Николай Константинович Имчук и наш земляк, герой РФ, участник спецоперации Максим Шоломов. <…> Мы рассказали ребятам о причинах и условиях выбора военной профессии, о службе и боевых эпизодах», — написал Шептий в соцсети «ВКонтакте». По словам сенатора, разговор с волонтерами получился открытым. «Думаю, что из этой встречи я вынес не меньше информации и эмоций, чем молодые волонтеры», — добавил Шептий. Он отметил важность подобных мероприятий.