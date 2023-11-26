Сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий поучаствовал в слете «Волонтеров Победы», где поделился боевым опытом. Вместе с ним на встрече были участники Великой Отечественной войны Николай Имчук и спецоперации на Украине Максим Шоломов.
«Горд, что был приглашен вместе с такими истинными защитниками Отечества, как Николай Константинович Имчук и наш земляк, герой РФ, участник спецоперации Максим Шоломов. <…> Мы рассказали ребятам о причинах и условиях выбора военной профессии, о службе и боевых эпизодах», — написал Шептий в соцсети «ВКонтакте».
По словам сенатора, разговор с волонтерами получился открытым. «Думаю, что из этой встречи я вынес не меньше информации и эмоций, чем молодые волонтеры», — добавил Шептий. Он отметил важность подобных мероприятий.
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