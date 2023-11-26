26 ноября 2023

Свердловский сенатор рассказал волонтерам о боевом опыте. Фото

Сенатор Шептий поучаствовал в слете движения «Волонтеры Победы»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виктор Шептий выступил на слете волонтеров
Виктор Шептий выступил на слете волонтеров Фото:

Сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий поучаствовал в слете «Волонтеров Победы», где поделился боевым опытом. Вместе с ним на встрече были участники Великой Отечественной войны Николай Имчук и спецоперации на Украине Максим Шоломов.

«Горд, что был приглашен вместе с такими истинными защитниками Отечества, как Николай Константинович Имчук и наш земляк, герой РФ, участник спецоперации Максим Шоломов. <…> Мы рассказали ребятам о причинах и условиях выбора военной профессии, о службе и боевых эпизодах», — написал Шептий в соцсети «ВКонтакте».

По словам сенатора, разговор с волонтерами получился открытым. «Думаю, что из этой встречи я вынес не меньше информации и эмоций, чем молодые волонтеры», — добавил Шептий. Он отметил важность подобных мероприятий.

Шептий на встрече
Шептий на встрече
Фото:

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Сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий поучаствовал в слете «Волонтеров Победы», где поделился боевым опытом. Вместе с ним на встрече были участники Великой Отечественной войны Николай Имчук и спецоперации на Украине Максим Шоломов. «Горд, что был приглашен вместе с такими истинными защитниками Отечества, как Николай Константинович Имчук и наш земляк, герой РФ, участник спецоперации Максим Шоломов. <…> Мы рассказали ребятам о причинах и условиях выбора военной профессии, о службе и боевых эпизодах», — написал Шептий в соцсети «ВКонтакте». По словам сенатора, разговор с волонтерами получился открытым. «Думаю, что из этой встречи я вынес не меньше информации и эмоций, чем молодые волонтеры», — добавил Шептий. Он отметил важность подобных мероприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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