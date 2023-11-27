Тренер-«педофил» стал звездой в екатеринбургском СИЗО

Работники и узники СИЗО Екатеринбурга вступились за 85-летнего тренера Ражева

28 ноября 2023 в 14:26 Размер текста - 17 +

Юлия Бузуева рада, что в СИЗО все заботятся о Николае Ражеве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тренер по настольному теннису, 85-летний Николай Ражев, стал звездой в екатеринбургском СИЗО, где он ожидает рассмотрения апелляции. Престарелого мужчину за решеткой прозвали «дедой». Сотрудники изолятора и арестанты желают ему добиться оправдательного приговора и выйти на свободу, рассказала URA.RU адвокат заключенного Юлия Бузуева. «Николай Александрович сидит в СИЗО, но в больничном корпусе, вместе с ним еще девять человек. Относятся к нему очень хорошо и сами сидельцы, и работники изолятора: ухаживают за ним, кормят, поят, называют уважительно „дедой“. Они видели Ражева по телевизору, читают о нем в новостях. Когда я прихожу в СИЗО, даже сотрудники администрации каждый раз спрашивают: ну что, ну когда? Давайте уже выпускайте деду на свободу! Держат за него кулачки, я им благодарна за это», — сказала Бузуева. Николай Ражев получил два года колонии строгого режима за якобы домогательства к 10-летней воспитаннице. Защита 85-летнего тренера назвала обвинение голословным, основанным лишь на показаниях ребенка, и обжаловала решение суда. Во вторник, 28 ноября, апелляцию рассматривает Свердловский областной суд. Сам мужчина — уважаемый и известный в Екатеринбурге спортсмен — вину не признал. Его сын, Олег Ражев, обвинил следствие в сознательном затягивании дела якобы в надежде, что за это время престарелый мужчина умрет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тренер по настольному теннису, 85-летний Николай Ражев, стал звездой в екатеринбургском СИЗО, где он ожидает рассмотрения апелляции. Престарелого мужчину за решеткой прозвали «дедой». Сотрудники изолятора и арестанты желают ему добиться оправдательного приговора и выйти на свободу, рассказала URA.RU адвокат заключенного Юлия Бузуева. «Николай Александрович сидит в СИЗО, но в больничном корпусе, вместе с ним еще девять человек. Относятся к нему очень хорошо и сами сидельцы, и работники изолятора: ухаживают за ним, кормят, поят, называют уважительно „дедой“. Они видели Ражева по телевизору, читают о нем в новостях. Когда я прихожу в СИЗО, даже сотрудники администрации каждый раз спрашивают: ну что, ну когда? Давайте уже выпускайте деду на свободу! Держат за него кулачки, я им благодарна за это», — сказала Бузуева. Николай Ражев получил два года колонии строгого режима за якобы домогательства к 10-летней воспитаннице. Защита 85-летнего тренера назвала обвинение голословным, основанным лишь на показаниях ребенка, и обжаловала решение суда. Во вторник, 28 ноября, апелляцию рассматривает Свердловский областной суд. Сам мужчина — уважаемый и известный в Екатеринбурге спортсмен — вину не признал. Его сын, Олег Ражев, обвинил следствие в сознательном затягивании дела якобы в надежде, что за это время престарелый мужчина умрет.