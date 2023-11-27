В суде по делу тренера-педофила из Екатеринбурга сработала пожарная тревога

Сотрудникам и посетителям облсуда пришлось покинуть здание из-за срабатывания сигнализации Фото: Александр Исаков © URA.RU

Рассмотрение апелляции стороны защиты Николая Ражева — 85-летнего тренера, признанным виновным в домогательствах к одной из воспитанниц — началось с опозданием. Из-за срабатывания пожарной сигнализации, сотрудников и посетителей Свердловского областного суда пришлось эвакуировать, сообщает с места событий корреспондент URA.RU.

Судебное заседание должно было начаться в 9:30 (по местному времени), но его перенесли на 9:50. Но и в это время суд не начался — в здании сработала пожарная сигнализация, и всех посетителей облсуда попросили выйти на улицу. Спустя несколько минут стало понятно, что тревога ложная, и всех стали запускать обратно. На входе образовалась очередь.

В пресс-службе облсуда URA.RU подтвердили, что тревога была ложной, при этом, по словам одного из приставов, сигнализация сработала не в холостую. «Действительно, было какое-то задымление», — отметил собеседник.

Ражева осудили за педофилию 2 октября. Он получил два года колонии строгого режима. Прокурор добивался, чтобы тренера отправили в колонию на семь лет. Адвокат Юлия Бузуева считает, что приговор был вынесен ошибочно — только на основании слов девочки. За тренера заступилась его супруга Нина. На пресс-конференции, организованной в защиту пенсионера, женщина сказала, что муж всегда был заботлив к детям и никогда не проявлял нездорового интереса к ним.

Тревога оказалась ложной Фото: URA.RU

Сотрудникам и посетителям недолго пришлось пробыть на улице Фото: URA.RU