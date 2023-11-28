Пермяк отсудил у мэрии 630 тысяч за капремонт, который никогда не делали

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Оглашение приговора по делу в отношении Ерутина и Дейнека. Челябинск, судья
Суд удовлетворил требования пермяка Фото:

Житель Перми отсудил у местной администрации 630 тысяч рублей за капитальный ремонт, который никогда не производился в его доме. Квартиру пермяка ранее изъяли как ветхую, компенсировав только стоимость жилья. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда.

«Суд решил: взыскать с администрации Перми в пользу истца компенсацию за непроизведенный капитальный ремонт в размере 630 000 рублей», — говорится в решении. Согласно заключению экспертов, в выкупную цену не была включена сумма непроизведенного капремонта.

Представитель мэрии просил в суде иск не удовлетворять, потому как сумма возмещения за изъятие ветхого жилья является окончательной и пересмотру не подлежит. Однако суд посчитал иначе, так как капитальный ремонт в доме никогда не производился, что привело к тому, что здание пришло в негодность значительно раньше, чем могло бы.

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Житель Перми отсудил у местной администрации 630 тысяч рублей за капитальный ремонт, который никогда не производился в его доме. Квартиру пермяка ранее изъяли как ветхую, компенсировав только стоимость жилья. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Суд решил: взыскать с администрации Перми в пользу истца компенсацию за непроизведенный капитальный ремонт в размере 630 000 рублей», — говорится в решении. Согласно заключению экспертов, в выкупную цену не была включена сумма непроизведенного капремонта. Представитель мэрии просил в суде иск не удовлетворять, потому как сумма возмещения за изъятие ветхого жилья является окончательной и пересмотру не подлежит. Однако суд посчитал иначе, так как капитальный ремонт в доме никогда не производился, что привело к тому, что здание пришло в негодность значительно раньше, чем могло бы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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