Пермяк отсудил у мэрии 630 тысяч за капремонт, который никогда не делали

Суд удовлетворил требования пермяка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Перми отсудил у местной администрации 630 тысяч рублей за капитальный ремонт, который никогда не производился в его доме. Квартиру пермяка ранее изъяли как ветхую, компенсировав только стоимость жилья. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда.

«Суд решил: взыскать с администрации Перми в пользу истца компенсацию за непроизведенный капитальный ремонт в размере 630 000 рублей», — говорится в решении. Согласно заключению экспертов, в выкупную цену не была включена сумма непроизведенного капремонта.

Представитель мэрии просил в суде иск не удовлетворять, потому как сумма возмещения за изъятие ветхого жилья является окончательной и пересмотру не подлежит. Однако суд посчитал иначе, так как капитальный ремонт в доме никогда не производился, что привело к тому, что здание пришло в негодность значительно раньше, чем могло бы.