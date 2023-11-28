Стала известна причина пожара двух квартир в многоэтажке Екатеринбурга

Екатеринбурженка предположила, что пожар двух квартир произошел из-за замыкания

29 ноября 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Замыкание электропроводки, стало причиной пожара в двух квартирах, считает очевидец (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пожар в двух квартирах многоэтажки Екатеринбурга по адресу Родонитовая,36 мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки. Об этом URA.RU рассказала жительница дома, которая стала очевидцем происшествия. «Пожар мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки на балконе. Сначала пытались потушить сами, но когда поняли, что не смогут справиться, вызвали пожарных. Так что к прибытию спасателей оба балкона горели открытым пламенем, и перекинулся внутрь квартиры на 11-м этаже», — рассказала хозяйка квартиры. По словам начальника дежурной смены службы пожаротушения Сергея Колегова, общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. «На тушение со стороны балконов был подан водяной ствол, также со стороны подъезда подали два ствола», — отметил спасатель. Пожар двух квартир произошел вечером 28 ноября. Самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных 30 человек, а спасены звеньями газодымозащитной службы два человека.

Пожар в двух квартирах многоэтажки Екатеринбурга по адресу Родонитовая,36 мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки. Об этом URA.RU рассказала жительница дома, которая стала очевидцем происшествия. «Пожар мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки на балконе. Сначала пытались потушить сами, но когда поняли, что не смогут справиться, вызвали пожарных. Так что к прибытию спасателей оба балкона горели открытым пламенем, и перекинулся внутрь квартиры на 11-м этаже», — рассказала хозяйка квартиры. По словам начальника дежурной смены службы пожаротушения Сергея Колегова, общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. «На тушение со стороны балконов был подан водяной ствол, также со стороны подъезда подали два ствола», — отметил спасатель. Пожар двух квартир произошел вечером 28 ноября. Самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных 30 человек, а спасены звеньями газодымозащитной службы два человека.