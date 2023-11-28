28 ноября 2023

В Пермском крае выявили сразу несколько вспышек кори

© Служба новостей «URA.RU»
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Лаборатория Роспотребнадзора Свердловской области. Екатеринбург, лаборатория, пробирки, анализы, проверка на вирусы
Всего в текущем году Роспотребнадзор выявил 26 случаев заболевания корью Фото:

В Пермском крае Управление Роспотребнадзора выявил две вспышки кори. Об этом в ходе участия в Пермском инженерно-промышленном форуме рассказал глава регионального управления Виталий Костарев.

«За 10 месяцев в Прикамье зарегистрировано 26 случаев кори, в том числе, шесть детей», — приводит cлова Костарева perm.aif.ru. Он добавил, что сейчас заболеваемость корью в регионе растет. Так, за девять месяцев текущего года было выявлено всего восемь случаев заболевания, а в октябре — 18. Подавляющее большинство заболевших (96,2%) не были привиты или не имеют сведений о прививках.

URA.RU рассказывало, что корь выявили у женщины, проживающей в пермском микрорайоне «Вышка 2». Также вспышка кори была зафиксирована у учащегося одной из школ в Мотовилихинском районе Перми. Из-за заболевшего ребенка учеников отправили на дистанционное обучение.

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В Пермском крае Управление Роспотребнадзора выявил две вспышки кори. Об этом в ходе участия в Пермском инженерно-промышленном форуме рассказал глава регионального управления Виталий Костарев. «За 10 месяцев в Прикамье зарегистрировано 26 случаев кори, в том числе, шесть детей», — приводит cлова Костарева perm.aif.ru. Он добавил, что сейчас заболеваемость корью в регионе растет. Так, за девять месяцев текущего года было выявлено всего восемь случаев заболевания, а в октябре — 18. Подавляющее большинство заболевших (96,2%) не были привиты или не имеют сведений о прививках. URA.RU рассказывало, что корь выявили у женщины, проживающей в пермском микрорайоне «Вышка 2». Также вспышка кори была зафиксирована у учащегося одной из школ в Мотовилихинском районе Перми. Из-за заболевшего ребенка учеников отправили на дистанционное обучение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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