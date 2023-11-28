В Пермском крае выявили сразу несколько вспышек кори

29 ноября 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Всего в текущем году Роспотребнадзор выявил 26 случаев заболевания корью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае Управление Роспотребнадзора выявил две вспышки кори. Об этом в ходе участия в Пермском инженерно-промышленном форуме рассказал глава регионального управления Виталий Костарев. «За 10 месяцев в Прикамье зарегистрировано 26 случаев кори, в том числе, шесть детей», — приводит cлова Костарева perm.aif.ru. Он добавил, что сейчас заболеваемость корью в регионе растет. Так, за девять месяцев текущего года было выявлено всего восемь случаев заболевания, а в октябре — 18. Подавляющее большинство заболевших (96,2%) не были привиты или не имеют сведений о прививках. URA.RU рассказывало, что корь выявили у женщины, проживающей в пермском микрорайоне «Вышка 2». Также вспышка кори была зафиксирована у учащегося одной из школ в Мотовилихинском районе Перми. Из-за заболевшего ребенка учеников отправили на дистанционное обучение.

В Пермском крае Управление Роспотребнадзора выявил две вспышки кори. Об этом в ходе участия в Пермском инженерно-промышленном форуме рассказал глава регионального управления Виталий Костарев. «За 10 месяцев в Прикамье зарегистрировано 26 случаев кори, в том числе, шесть детей», — приводит cлова Костарева perm.aif.ru. Он добавил, что сейчас заболеваемость корью в регионе растет. Так, за девять месяцев текущего года было выявлено всего восемь случаев заболевания, а в октябре — 18. Подавляющее большинство заболевших (96,2%) не были привиты или не имеют сведений о прививках. URA.RU рассказывало, что корь выявили у женщины, проживающей в пермском микрорайоне «Вышка 2». Также вспышка кори была зафиксирована у учащегося одной из школ в Мотовилихинском районе Перми. Из-за заболевшего ребенка учеников отправили на дистанционное обучение.