В Пермском крае выявили сразу несколько вспышек кори

В Пермском крае Управление Роспотребнадзора выявил две вспышки кори. Об этом в ходе участия в Пермском инженерно-промышленном форуме рассказал глава регионального управления Виталий Костарев.
«За 10 месяцев в Прикамье зарегистрировано 26 случаев кори, в том числе, шесть детей», — приводит cлова Костарева perm.aif.ru. Он добавил, что сейчас заболеваемость корью в регионе растет. Так, за девять месяцев текущего года было выявлено всего восемь случаев заболевания, а в октябре — 18. Подавляющее большинство заболевших (96,2%) не были привиты или не имеют сведений о прививках.
URA.RU рассказывало, что корь выявили у женщины, проживающей в пермском микрорайоне «Вышка 2». Также вспышка кори была зафиксирована у учащегося одной из школ в Мотовилихинском районе Перми. Из-за заболевшего ребенка учеников отправили на дистанционное обучение.
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