ЗиС-101 был выпущен в 1936 году (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Пермского края спас раритетную «полуторку» — ЗиС-101 1936 года выпуска, который хотели сдать на металлолом. Машину восстановили и теперь продают за 1,7 млн рублей. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито».

«Лет 25 назад, в 1990-е, я арендовал помещение на территории автопредприятия в Соликамске, которое почти развалилось. На постаменте там стояла „полуторка“, ее хотели сдать в металлолом, чтобы заработать хоть какие-то деньги. Мне стало жалко, я ее выкупил и стал восстанавливать», — рассказал URA.RU хозяин грузовика Николай Завьялов

Недостающие детали двигателя искали по всей России, а сгнившие деревянные кабину и кузов вырезали сами в столярной мастерской. Из «неродного» только задний мост, в остальном автомобиль аутентичный. После ремонта автоветеран обрел новую жизнь и стал непременным участником празднований Дня Победы.

«9 мая набивались в кузов „полуторки“ и ездили по адресам фронтовиков-инвалидов, устраивали концерты под окнами. Из колонок песни военных лет играли. Без номеров ездить не боялись, ни у одного ГАИшника палочка не поднимется такую машину в праздник остановить, чаще, наоборот, организовывали сопровождение» — вспоминает хозяин машины.

Владелец ретроавтомобиля уверяет, что это единственный экземпляр на ходу во всем регионе. Расставаться с раритетом ему жаль, но нужна машина посвежее.

Ранее URA.RU уже писала о продаже раритетного авто в Курганской области. За 70-летнюю «Волгу» владелец просил 1,7 миллиона рублей.

«Полуторка» после полного восстановления «Авито» (www.avito.ru/solikamsk/avtomobili/zis_101_5.8_mt_1936_100_000_km_3357067111)

Внутренняя часть автомобиля полностью аутентична «Авито» (www.avito.ru/solikamsk/avtomobili/zis_101_5.8_mt_1936_100_000_km_3357067111)