Нападение хоккеиста на дизайнера в челябинском ЖК вылилось в уголовное дело

Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения Фото: Илья Московец © URA.RU

Инцидент с нападением хоккеиста Данила Мокрушева на дизайнера Дмитрия Подорожко, произошедший в ЖК «Лесопарковый» Челябинска весной текущего года, вылился в уголовное дело. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, материалы уже направлены в суд.

«Сотрудники полиции провели необходимые мероприятия, опросили участников конфликта. Пострадавшему установлен легкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 115 УК РФ („Умышленное причинение легкого вреда здоровью“). Материалы переданы в мировой суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД Челябинска.

По данным издания «74.ру», дело будет рассматриваться в седьмом судебном участке Центрального района города. Первое заседание назначено на 12 декабря. При этом на предварительное заседание уже прошло. В разговоре с журналистами пострадавший дизайнер выразил негодование из-за позиции клуба. Его удивляет, что несмотря на следствие игрок продолжает выступать за команду.

Нападение произошло в апреле этого года. Предварительно, причиной стала ревность. По словам дизайнера, девушка хоккеиста живет с ним по соседству. Из-за нее и возник конфликт. Мокрушев приревновал девушку к ее соседу. Во время нападения он говорил Подорожко не приближаться к ней.

После нападения хоккеист написал встречное заявление в полицию, также заявив, что является потерпевшим. На запрос URA.RU он не ответил. В полиции приняли оба заявления и приступили к проверке.