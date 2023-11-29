В Пермском крае нашли фейковую свинину и рыбу, которые могли попасть в магазины

30 ноября 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

Мясо и рыба неизвестного происхождения были проданы в магазины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае обнаружены рыбные консервы и мясной балык, которые произведены из неизвестного сырья. Нарушение обнаружили сотрудники краевого Россельхознадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В ноябре мясокомбинат „Кунгурский“ произвел 99,7 кг свиного балыка. В документах предприятие указало, что для такого количества продукции было использовано всего 0,5 кг животного белка. Из-за того, что непонятно из чего было изготовлено все мясо, ставится под вопрос безопасность этого балыка», — сообщили в Россельхознадзоре. Аналогичная ситуация сложилась с рыбой. Предприниматель из Перми произвел 20 кг сардины пряного посола, но использовал для этого лишь четыре килограмма рыбы. Также выяснилось, что ИП Домашних, который занимается изготовлением рыбной продукции приготовил 40 кг пельменей из горбуши, при этом саму горбушу в начинку не положил. Вся рыбная и мясная продукция была продана и могла попасть в пермские магазины. Управление Россельхознадзора вынесло мясокомбинату и предпринимателю предостережение о том, что законодательство нарушать нельзя.

В Пермском крае обнаружены рыбные консервы и мясной балык, которые произведены из неизвестного сырья. Нарушение обнаружили сотрудники краевого Россельхознадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В ноябре мясокомбинат „Кунгурский“ произвел 99,7 кг свиного балыка. В документах предприятие указало, что для такого количества продукции было использовано всего 0,5 кг животного белка. Из-за того, что непонятно из чего было изготовлено все мясо, ставится под вопрос безопасность этого балыка», — сообщили в Россельхознадзоре. Аналогичная ситуация сложилась с рыбой. Предприниматель из Перми произвел 20 кг сардины пряного посола, но использовал для этого лишь четыре килограмма рыбы. Также выяснилось, что ИП Домашних, который занимается изготовлением рыбной продукции приготовил 40 кг пельменей из горбуши, при этом саму горбушу в начинку не положил. Вся рыбная и мясная продукция была продана и могла попасть в пермские магазины. Управление Россельхознадзора вынесло мясокомбинату и предпринимателю предостережение о том, что законодательство нарушать нельзя.