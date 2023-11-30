30 ноября 2023

Захарова защитила Лаврова от нападок главы МИД Германии

© Служба новостей «URA.RU»
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Люберцы-400. Подготока к юбилею - пресс центр ТАСС. Москва , захарова мария
Анналена Бербок «жаждет любоваться Лавровым в зале», заявила Мария Захарова Фото:

Страны НАТО не препятствовали бы прибытию российской делегации на международные форумы, если бы знали, что глава МИД Германии Анналена Бербок «так жаждет любоваться Лавровым в зале». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, защищая главу министерства иностранных дел Сергея Лаврова от нападок Бербок.

«Почему-то год назад ее не волновало, что Сергей Лавров вообще не появился в зале, так как польское председательство не выдало России приглашение. Жаль, что она раньше не сказала, что так жаждет любоваться Лавровым в зале. В таком случае страны НАТО не препятствовали бы прибытию российской делегации на международные форумы», — написала Захарова в своем официальном telegram-канале.

Бербок заявила, что Сергей Лавров «появляется в зале только тогда, когда говорит сам, а не для того, чтобы слушать других», приводит ее слова Захарова. Представитель МИД РФ также предложила «рассказать Анналене, что все выступления министров транслируются онлайн и их можно послушать в любой точке планеты, а выступить на них — лишь находясь в зале».

Россию пригласили на заседание совета МИД стран ОБСЕ в Северной Македонии, которое проходит с 30 ноября по 1 декабря. Болгария открыла небо для перелета российской делегации, но разрешение не распространялось на Захарову, из-за чего пришлось менять маршрут и лететь через Грецию. В ответ на это Мария Захарова заявила, что впервые в истории «глупость властей» дошла до запрета «находиться человеку в самолете».

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Страны НАТО не препятствовали бы прибытию российской делегации на международные форумы, если бы знали, что глава МИД Германии Анналена Бербок «так жаждет любоваться Лавровым в зале». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, защищая главу министерства иностранных дел Сергея Лаврова от нападок Бербок. «Почему-то год назад ее не волновало, что Сергей Лавров вообще не появился в зале, так как польское председательство не выдало России приглашение. Жаль, что она раньше не сказала, что так жаждет любоваться Лавровым в зале. В таком случае страны НАТО не препятствовали бы прибытию российской делегации на международные форумы», — написала Захарова в своем официальном telegram-канале. Бербок заявила, что Сергей Лавров «появляется в зале только тогда, когда говорит сам, а не для того, чтобы слушать других», приводит ее слова Захарова. Представитель МИД РФ также предложила «рассказать Анналене, что все выступления министров транслируются онлайн и их можно послушать в любой точке планеты, а выступить на них — лишь находясь в зале». Россию пригласили на заседание совета МИД стран ОБСЕ в Северной Македонии, которое проходит с 30 ноября по 1 декабря. Болгария открыла небо для перелета российской делегации, но разрешение не распространялось на Захарову, из-за чего пришлось менять маршрут и лететь через Грецию. В ответ на это Мария Захарова заявила, что впервые в истории «глупость властей» дошла до запрета «находиться человеку в самолете».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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