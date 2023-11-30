Захарова защитила Лаврова от нападок главы МИД Германии

01 декабря 2023 в 00:12 Размер текста - 17 +

Анналена Бербок «жаждет любоваться Лавровым в зале», заявила Мария Захарова Фото: Георгий Бергал © URA.RU Страны НАТО не препятствовали бы прибытию российской делегации на международные форумы, если бы знали, что глава МИД Германии Анналена Бербок «так жаждет любоваться Лавровым в зале». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, защищая главу министерства иностранных дел Сергея Лаврова от нападок Бербок. «Почему-то год назад ее не волновало, что Сергей Лавров вообще не появился в зале, так как польское председательство не выдало России приглашение. Жаль, что она раньше не сказала, что так жаждет любоваться Лавровым в зале. В таком случае страны НАТО не препятствовали бы прибытию российской делегации на международные форумы», — написала Захарова в своем официальном telegram-канале . Бербок заявила, что Сергей Лавров «появляется в зале только тогда, когда говорит сам, а не для того, чтобы слушать других», приводит ее слова Захарова. Представитель МИД РФ также предложила «рассказать Анналене, что все выступления министров транслируются онлайн и их можно послушать в любой точке планеты, а выступить на них — лишь находясь в зале». Россию пригласили на заседание совета МИД стран ОБСЕ в Северной Македонии, которое проходит с 30 ноября по 1 декабря. Болгария открыла небо для перелета российской делегации, но разрешение не распространялось на Захарову, из-за чего пришлось менять маршрут и лететь через Грецию. В ответ на это Мария Захарова заявила, что впервые в истории «глупость властей» дошла до запрета «находиться человеку в самолете». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Страны НАТО не препятствовали бы прибытию российской делегации на международные форумы, если бы знали, что глава МИД Германии Анналена Бербок «так жаждет любоваться Лавровым в зале». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, защищая главу министерства иностранных дел Сергея Лаврова от нападок Бербок. «Почему-то год назад ее не волновало, что Сергей Лавров вообще не появился в зале, так как польское председательство не выдало России приглашение. Жаль, что она раньше не сказала, что так жаждет любоваться Лавровым в зале. В таком случае страны НАТО не препятствовали бы прибытию российской делегации на международные форумы», — написала Захарова в своем официальном telegram-канале. Бербок заявила, что Сергей Лавров «появляется в зале только тогда, когда говорит сам, а не для того, чтобы слушать других», приводит ее слова Захарова. Представитель МИД РФ также предложила «рассказать Анналене, что все выступления министров транслируются онлайн и их можно послушать в любой точке планеты, а выступить на них — лишь находясь в зале». Россию пригласили на заседание совета МИД стран ОБСЕ в Северной Македонии, которое проходит с 30 ноября по 1 декабря. Болгария открыла небо для перелета российской делегации, но разрешение не распространялось на Захарову, из-за чего пришлось менять маршрут и лететь через Грецию. В ответ на это Мария Захарова заявила, что впервые в истории «глупость властей» дошла до запрета «находиться человеку в самолете».