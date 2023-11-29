Захарова разозлилась из-за запрета летать над Болгарией

Захарова: впервые в небе запретили находиться не самолету, а человеку в самолете

30 ноября 2023 в 04:51 Размер текста - 17 +

Мария Захарова выступила с резкой критикой решения болгарских властей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Впервые в истории «глупость властей» дошла до того, что «в небе запретили находиться не самолету, а человеку в самолете». С таким заявлением в адрес правительства Болгарии выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Глупость русофобов дошла до того, что впервые в истории официальные власти запретили находиться в небе не самолету, а человеку в самолете. Так было написано в официальной ноте болгарского МИД: самолету РФ пролететь над Болгарией можно, а Марии Захаровой в самолете лететь нельзя», — написала официальный представитель российского ведомства в своем telegram-канале . По мнению Захаровой, это решение противоречит правилам воздушного сообщения, которые отражены в Чикагской конвенции. В документе прописал термин «территория» государства, куда не входят воздушные границы. Таким образом, действие санкций Евросоюза не может распространяться на беспосадочный пролет на воздушном судне лица, которому запрещен въезд на территорию страны, подчеркивает она. Самолет главы МИД РФ Сергея Лаврова прибыл в столицу Северной Македонии через Грецию. Первоначально планировалось, что он полетит через Болгарию. Болгарские власти открыли небо для перелета российской делегации, но разрешение не распространялось на Захарову. Из-за этого пришлось изменить маршрут. В Северной Македонии будет проходить встреча глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Впервые в истории «глупость властей» дошла до того, что «в небе запретили находиться не самолету, а человеку в самолете». С таким заявлением в адрес правительства Болгарии выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Глупость русофобов дошла до того, что впервые в истории официальные власти запретили находиться в небе не самолету, а человеку в самолете. Так было написано в официальной ноте болгарского МИД: самолету РФ пролететь над Болгарией можно, а Марии Захаровой в самолете лететь нельзя», — написала официальный представитель российского ведомства в своем telegram-канале. По мнению Захаровой, это решение противоречит правилам воздушного сообщения, которые отражены в Чикагской конвенции. В документе прописал термин «территория» государства, куда не входят воздушные границы. Таким образом, действие санкций Евросоюза не может распространяться на беспосадочный пролет на воздушном судне лица, которому запрещен въезд на территорию страны, подчеркивает она. Самолет главы МИД РФ Сергея Лаврова прибыл в столицу Северной Македонии через Грецию. Первоначально планировалось, что он полетит через Болгарию. Болгарские власти открыли небо для перелета российской делегации, но разрешение не распространялось на Захарову. Из-за этого пришлось изменить маршрут. В Северной Македонии будет проходить встреча глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).