Минобороны решило изменить требования к состоянию здоровья призывников

03 декабря 2023 в 22:30 Размер текста - 17 +

Нововведения будут применяться при постановке на воинский учет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России планируется изменить процесс медицинского освидетельствования граждан, учитывая опыт военных операций и заболевания, которые не существенно влияют на способность выполнять обязанности военной службы. С таким предложением выступили в Минобороны РФ. «Минобороны предложило изменить организацию проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы», — говорится в тексте документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Отмечается, что нововведения будут применяться при постановке на воинский учет, призыве на службу, заключении контрактов с Минобороны, а также при мобилизации и военных сборах. Цель заключается в усовершенствовании требований к состоянию здоровья указанных лиц. Нормативные изменения будут внесены в Положение о военно-врачебной экспертизе, которое определяет категории годности к военной службе в зависимости от наличия определенных заболеваний, говорится в тексте документа.

В России планируется изменить процесс медицинского освидетельствования граждан, учитывая опыт военных операций и заболевания, которые не существенно влияют на способность выполнять обязанности военной службы. С таким предложением выступили в Минобороны РФ. «Минобороны предложило изменить организацию проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы», — говорится в тексте документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Отмечается, что нововведения будут применяться при постановке на воинский учет, призыве на службу, заключении контрактов с Минобороны, а также при мобилизации и военных сборах. Цель заключается в усовершенствовании требований к состоянию здоровья указанных лиц. Нормативные изменения будут внесены в Положение о военно-врачебной экспертизе, которое определяет категории годности к военной службе в зависимости от наличия определенных заболеваний, говорится в тексте документа.