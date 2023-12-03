Минобороны решило изменить требования к состоянию здоровья призывников

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Военный билет. Курган, военный билет
Нововведения будут применяться при постановке на воинский учет Фото:

В России планируется изменить процесс медицинского освидетельствования граждан, учитывая опыт военных операций и заболевания, которые не существенно влияют на способность выполнять обязанности военной службы. С таким предложением выступили в Минобороны РФ.

«Минобороны предложило изменить организацию проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы», — говорится в тексте документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Отмечается, что нововведения будут применяться при постановке на воинский учет, призыве на службу, заключении контрактов с Минобороны, а также при мобилизации и военных сборах.

Цель заключается в усовершенствовании требований к состоянию здоровья указанных лиц. Нормативные изменения будут внесены в Положение о военно-врачебной экспертизе, которое определяет категории годности к военной службе в зависимости от наличия определенных заболеваний, говорится в тексте документа.

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В России планируется изменить процесс медицинского освидетельствования граждан, учитывая опыт военных операций и заболевания, которые не существенно влияют на способность выполнять обязанности военной службы. С таким предложением выступили в Минобороны РФ. «Минобороны предложило изменить организацию проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы», — говорится в тексте документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Отмечается, что нововведения будут применяться при постановке на воинский учет, призыве на службу, заключении контрактов с Минобороны, а также при мобилизации и военных сборах. Цель заключается в усовершенствовании требований к состоянию здоровья указанных лиц. Нормативные изменения будут внесены в Положение о военно-врачебной экспертизе, которое определяет категории годности к военной службе в зависимости от наличия определенных заболеваний, говорится в тексте документа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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