Депутат Соболев: в России будут сокращать число болезней для отсрочки от армии

В России завышены требования к здоровью призывников, считает Виктор Соболев Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России будут сокращать список болезней, при наличии которых нельзя служить в армии. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

«То, что у нас в свое время были завышены требования к здоровью, — это 100%. С плоскостопием раньше служили, никаких проблем не было. Вот это в мою бытность было, когда в училище я шел, и так далее. Сейчас плоскостопие считается заболеванием, при котором человек не годен к военной службе. Это, безусловно, будет изменяться в сторону уменьшения таких заболеваний, которые совершенно не вредят исполнению служебных обязанностей», — объяснил Виктор Соболев.

Депутат Госдумы подчеркнул, что сокращение списка болезней для призывников позволит увеличить численный состав армии РФ. «Должен же кто-то родину защищать. А то у кого двое детей, у кого болезни, — в конечном итоге служить некому», — добавил Соболев.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, освобождающих от службы по контракту в Вооруженных силах страны в период мобилизации, военного положения и военного времени. В список включено 26 болезней, в частности, ВИЧ, гепатит В и С, бронхиальная астма средней степени тяжести, сахарный диабет первого типа, гипертоническая болезнь второй стадии, проблемы с органами дыхания, зрением, среднетяжелые колиты и энтериты.