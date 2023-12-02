Бастрыкин заинтересовался делом о драке в ТРЦ «Гринвич»

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании уголовного дела по факту драки в ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — пишет telegram-канал «Следком».
В торгово-развлекательном центре «Гринвич» 2 декабря произошла драка. Молодые люди избили нескольких посетителей и охранников, которые пришли их разнимать. Региональный СК возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
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