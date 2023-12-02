02 декабря 2023

Бастрыкин заинтересовался делом о драке в ТРЦ «Гринвич»

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела по факту драки в ТРЦ Фото:

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании уголовного дела по факту драки в ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — пишет telegram-канал «Следком».

В торгово-развлекательном центре «Гринвич» 2 декабря произошла драка. Молодые люди избили нескольких посетителей и охранников, которые пришли их разнимать. Региональный СК возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании уголовного дела по факту драки в ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — пишет telegram-канал «Следком». В торгово-развлекательном центре «Гринвич» 2 декабря произошла драка. Молодые люди избили нескольких посетителей и охранников, которые пришли их разнимать. Региональный СК возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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