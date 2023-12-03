03 декабря 2023
02 декабря 2023

Жителю Екатеринбурга грозит 15 лет колонии за удушение бывшей возлюбленной

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание над Владимиром Чистяковым. Пышма, уголовное дело, суд, избрание меры пресечения, клетка
Уголовное дело рассмотрит Чкаловский райсуд Екатеринбурга Фото:

Житель Екатеринбурга избил бывшую возлюбленную, после чего задушил ее. За это мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, 34-летний обвиняемый проживал с 37-летней сожительницей в доме на улице Анны Бычковой в Екатеринбурге. С 2021 по 2023 год мужчина систематически избивал ее, в результате чего пара распалась. Женщина, опасаясь угроз бывшего возлюбленного, обратилась в кризисный центр, специалисты которого предоставили ей временное жилье.

В феврале 2023 года обвиняемый узнал новый адрес бывшей сожительницы. Будучи пьяным, он пришел к дверям квартиры и начал угрожать ей убийством. Женщина восприняла его слова серьезно из-за ранее применявшегося к ней насилия. После этого она вновь переехала.

Спустя два месяца обвиняемый узнал о новом месте жительства бывшей возлюбленной и в пьяном виде пришел туда исполнить угрозу. В момент, когда женщина выходила из квартиры, он схватил ее и завел в квартиру. Там нанес удары по голове и туловищу, а впоследствии задушил.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями «истязание», «угроза убийством», «убийство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время дело рассмотрит Чкаловский райсуд Екатеринбурга.

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Житель Екатеринбурга избил бывшую возлюбленную, после чего задушил ее. За это мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. По версии следствия, 34-летний обвиняемый проживал с 37-летней сожительницей в доме на улице Анны Бычковой в Екатеринбурге. С 2021 по 2023 год мужчина систематически избивал ее, в результате чего пара распалась. Женщина, опасаясь угроз бывшего возлюбленного, обратилась в кризисный центр, специалисты которого предоставили ей временное жилье. В феврале 2023 года обвиняемый узнал новый адрес бывшей сожительницы. Будучи пьяным, он пришел к дверям квартиры и начал угрожать ей убийством. Женщина восприняла его слова серьезно из-за ранее применявшегося к ней насилия. После этого она вновь переехала. Спустя два месяца обвиняемый узнал о новом месте жительства бывшей возлюбленной и в пьяном виде пришел туда исполнить угрозу. В момент, когда женщина выходила из квартиры, он схватил ее и завел в квартиру. Там нанес удары по голове и туловищу, а впоследствии задушил. Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями «истязание», «угроза убийством», «убийство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время дело рассмотрит Чкаловский райсуд Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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