Жителю Екатеринбурга грозит 15 лет колонии за удушение бывшей возлюбленной

04 декабря 2023 в 10:18 Размер текста - 17 +

Уголовное дело рассмотрит Чкаловский райсуд Екатеринбурга Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Екатеринбурга избил бывшую возлюбленную, после чего задушил ее. За это мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. По версии следствия, 34-летний обвиняемый проживал с 37-летней сожительницей в доме на улице Анны Бычковой в Екатеринбурге. С 2021 по 2023 год мужчина систематически избивал ее, в результате чего пара распалась. Женщина, опасаясь угроз бывшего возлюбленного, обратилась в кризисный центр, специалисты которого предоставили ей временное жилье. В феврале 2023 года обвиняемый узнал новый адрес бывшей сожительницы. Будучи пьяным, он пришел к дверям квартиры и начал угрожать ей убийством. Женщина восприняла его слова серьезно из-за ранее применявшегося к ней насилия. После этого она вновь переехала. Спустя два месяца обвиняемый узнал о новом месте жительства бывшей возлюбленной и в пьяном виде пришел туда исполнить угрозу. В момент, когда женщина выходила из квартиры, он схватил ее и завел в квартиру. Там нанес удары по голове и туловищу, а впоследствии задушил. Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями «истязание», «угроза убийством», «убийство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время дело рассмотрит Чкаловский райсуд Екатеринбурга.

Житель Екатеринбурга избил бывшую возлюбленную, после чего задушил ее. За это мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. По версии следствия, 34-летний обвиняемый проживал с 37-летней сожительницей в доме на улице Анны Бычковой в Екатеринбурге. С 2021 по 2023 год мужчина систематически избивал ее, в результате чего пара распалась. Женщина, опасаясь угроз бывшего возлюбленного, обратилась в кризисный центр, специалисты которого предоставили ей временное жилье. В феврале 2023 года обвиняемый узнал новый адрес бывшей сожительницы. Будучи пьяным, он пришел к дверям квартиры и начал угрожать ей убийством. Женщина восприняла его слова серьезно из-за ранее применявшегося к ней насилия. После этого она вновь переехала. Спустя два месяца обвиняемый узнал о новом месте жительства бывшей возлюбленной и в пьяном виде пришел туда исполнить угрозу. В момент, когда женщина выходила из квартиры, он схватил ее и завел в квартиру. Там нанес удары по голове и туловищу, а впоследствии задушил. Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями «истязание», «угроза убийством», «убийство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время дело рассмотрит Чкаловский райсуд Екатеринбурга.