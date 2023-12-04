В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 4 декабря водитель маршрутки не пропустил выходящих из трамвая на дорогу пассажиров и сбил одну из них. После этого коммерческую машину выбросило на тротуар, где стояли люди, ожидающие электротранспорт.
«По предварительным данным, около 17:15 в районе дома №48 по улице Победы в Нижнем Тагиле, водитель автобуса маршрута №33 (Красный Камень — ГГМ), принадлежащего перевозчику ООО „Союз-НТ“, не уступил дорогу переходящим пассажирам трамвая и сбил женщину. После этого автобус выехал на тротуар», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Пострадала одна женщина-пассажирка трамвая. Она выжила, но получила закрытую черепно-мозговая травму и ушибы. Медики скорой помощи отвезли ее в больницу. Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила организовала проверку по факту ДТП, а также контролирует ход проведения доследственной проверки.
В отношении маршрутчика сотрудники ДТП составили административные материалы за непредоставление преимущества пешеходу, вынесли определение о возбуждении дела по административной статье за повреждение пешеходного ограждения.
Также инспекторы дорожного надзора обратили внимание на неудовлетворительную уборку улицы от снега. В адрес обслуживающего МУП «Тагилдорстрой» направлена рекомендация на устранение, сказали в отделе пропаганды областного УГИБДД.
Фото с места ДТП
УГИБДД по Свердловской области
Фото с места ДТП
УГИБДД по Свердловской области
Пассажиры вынуждены выходить из трамвая на остановке «Приречный микрорайон» прямо на дорогу
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 4 декабря водитель маршрутки не пропустил выходящих из трамвая на дорогу пассажиров и сбил одну из них. После этого коммерческую машину выбросило на тротуар, где стояли люди, ожидающие электротранспорт. «По предварительным данным, около 17:15 в районе дома №48 по улице Победы в Нижнем Тагиле, водитель автобуса маршрута №33 (Красный Камень — ГГМ), принадлежащего перевозчику ООО „Союз-НТ“, не уступил дорогу переходящим пассажирам трамвая и сбил женщину. После этого автобус выехал на тротуар», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Пострадала одна женщина-пассажирка трамвая. Она выжила, но получила закрытую черепно-мозговая травму и ушибы. Медики скорой помощи отвезли ее в больницу. Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила организовала проверку по факту ДТП, а также контролирует ход проведения доследственной проверки. В отношении маршрутчика сотрудники ДТП составили административные материалы за непредоставление преимущества пешеходу, вынесли определение о возбуждении дела по административной статье за повреждение пешеходного ограждения.
Также инспекторы дорожного надзора обратили внимание на неудовлетворительную уборку улицы от снега. В адрес обслуживающего МУП «Тагилдорстрой» направлена рекомендация на устранение, сказали в отделе пропаганды областного УГИБДД.