04 декабря 2023

Пермские коммунальщики разогреют воду в трубах до 130 градусов из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозное утро в городе. Пермь, тэц, зима в городе, морозное утро, зимний рассвет, вид города сверху
Воду в городских трубах разогреют свыше 100 градусов Фото:

Из-за экстремально низких температур, которые на этой неделе ожидают в Пермском крае, коммунальные службы поднимут температуру теплоносителя до 130 градусов. Об этом URA.RU рассказали в Пермском филиале ПАО «Т Плюс»

«В период морозов температура теплоносителя может достигнуть 130 градусов. Вода (которая и является теплоносителем) закипает при 100 градусах только в кастрюле на плите. В тепломагистралях она находится под давлением (5 атмосфер и выше), при котором вода кипит при 151 градусе», — пояснили специалисты пермских тепловых сетей.

На время сильных морозов на производственных площадках предприятия сформированы запасы резервного топлива, техники и инструментов. Сотрудники, ответственные за теплоснабжение переходят на особый уровень наблюдения за работой генерирующего оборудования.

Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае синоптики объявили штормовое предупреждение. С середины недели ожидаются аномальные морозы.

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Из-за экстремально низких температур, которые на этой неделе ожидают в Пермском крае, коммунальные службы поднимут температуру теплоносителя до 130 градусов. Об этом URA.RU рассказали в Пермском филиале ПАО «Т Плюс» «В период морозов температура теплоносителя может достигнуть 130 градусов. Вода (которая и является теплоносителем) закипает при 100 градусах только в кастрюле на плите. В тепломагистралях она находится под давлением (5 атмосфер и выше), при котором вода кипит при 151 градусе», — пояснили специалисты пермских тепловых сетей. На время сильных морозов на производственных площадках предприятия сформированы запасы резервного топлива, техники и инструментов. Сотрудники, ответственные за теплоснабжение переходят на особый уровень наблюдения за работой генерирующего оборудования. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае синоптики объявили штормовое предупреждение. С середины недели ожидаются аномальные морозы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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