Пермские коммунальщики разогреют воду в трубах до 130 градусов из-за морозов

05 декабря 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

Воду в городских трубах разогреют свыше 100 градусов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Из-за экстремально низких температур, которые на этой неделе ожидают в Пермском крае, коммунальные службы поднимут температуру теплоносителя до 130 градусов. Об этом URA.RU рассказали в Пермском филиале ПАО «Т Плюс» «В период морозов температура теплоносителя может достигнуть 130 градусов. Вода (которая и является теплоносителем) закипает при 100 градусах только в кастрюле на плите. В тепломагистралях она находится под давлением (5 атмосфер и выше), при котором вода кипит при 151 градусе», — пояснили специалисты пермских тепловых сетей. На время сильных морозов на производственных площадках предприятия сформированы запасы резервного топлива, техники и инструментов. Сотрудники, ответственные за теплоснабжение переходят на особый уровень наблюдения за работой генерирующего оборудования. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае синоптики объявили штормовое предупреждение. С середины недели ожидаются аномальные морозы.

Из-за экстремально низких температур, которые на этой неделе ожидают в Пермском крае, коммунальные службы поднимут температуру теплоносителя до 130 градусов. Об этом URA.RU рассказали в Пермском филиале ПАО «Т Плюс» «В период морозов температура теплоносителя может достигнуть 130 градусов. Вода (которая и является теплоносителем) закипает при 100 градусах только в кастрюле на плите. В тепломагистралях она находится под давлением (5 атмосфер и выше), при котором вода кипит при 151 градусе», — пояснили специалисты пермских тепловых сетей. На время сильных морозов на производственных площадках предприятия сформированы запасы резервного топлива, техники и инструментов. Сотрудники, ответственные за теплоснабжение переходят на особый уровень наблюдения за работой генерирующего оборудования. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае синоптики объявили штормовое предупреждение. С середины недели ожидаются аномальные морозы.