В пермских трамваях будут заранее прогревать салоны из-за морозов

05 декабря 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

Салоны пермских трамваев будут прогревать перед началом работы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Общественный транспорт Перми будут дополнительно готовить перед выходом на линию во время холодов. Об этом рассказал глава города Эдуард Соснин. «Общественный транспорт также готовится к работе в сильные заморозки. МУП „Пермгорэлектротранс“ будет заблаговременно включать обогрев салонов трамвайных вагонов», — написал мэр Перми в своем telegram-канале. Автобусы будут прогреваться в ночное время, чтобы не возникало проблем с запуском двигателей перед началом рабочего дня. На режим усиленной работы перешли аварийные службы транспортных предприятий. Ранее URA.RU писало, что пермские коммунальщики разогреют воду в трубах до 130 градусов. Температуру поднимут на этой неделе.

Общественный транспорт Перми будут дополнительно готовить перед выходом на линию во время холодов. Об этом рассказал глава города Эдуард Соснин. «Общественный транспорт также готовится к работе в сильные заморозки. МУП „Пермгорэлектротранс“ будет заблаговременно включать обогрев салонов трамвайных вагонов», — написал мэр Перми в своем telegram-канале. Автобусы будут прогреваться в ночное время, чтобы не возникало проблем с запуском двигателей перед началом рабочего дня. На режим усиленной работы перешли аварийные службы транспортных предприятий. Ранее URA.RU писало, что пермские коммунальщики разогреют воду в трубах до 130 градусов. Температуру поднимут на этой неделе.