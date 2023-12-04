04 декабря 2023

В пермских трамваях будут заранее прогревать салоны из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние виды города. Пермь, зима, трамвайная остановка, современный трамвай
Салоны пермских трамваев будут прогревать перед началом работы Фото:

Общественный транспорт Перми будут дополнительно готовить перед выходом на линию во время холодов. Об этом рассказал глава города Эдуард Соснин.

«Общественный транспорт также готовится к работе в сильные заморозки. МУП „Пермгорэлектротранс“ будет заблаговременно включать обогрев салонов трамвайных вагонов», — написал мэр Перми в своем telegram-канале.

Автобусы будут прогреваться в ночное время, чтобы не возникало проблем с запуском двигателей перед началом рабочего дня. На режим усиленной работы перешли аварийные службы транспортных предприятий.

Ранее URA.RU писало, что пермские коммунальщики разогреют воду в трубах до 130 градусов. Температуру поднимут на этой неделе.

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Общественный транспорт Перми будут дополнительно готовить перед выходом на линию во время холодов. Об этом рассказал глава города Эдуард Соснин. «Общественный транспорт также готовится к работе в сильные заморозки. МУП „Пермгорэлектротранс“ будет заблаговременно включать обогрев салонов трамвайных вагонов», — написал мэр Перми в своем telegram-канале. Автобусы будут прогреваться в ночное время, чтобы не возникало проблем с запуском двигателей перед началом рабочего дня. На режим усиленной работы перешли аварийные службы транспортных предприятий. Ранее URA.RU писало, что пермские коммунальщики разогреют воду в трубах до 130 градусов. Температуру поднимут на этой неделе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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