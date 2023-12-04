Политика Власть Губернатор ХМАО потребовала усилить антитеррористическую безопасность в регионе 05 декабря 2023 в 16:18 Размер текста - 17 + Усиление безопасности связано с предстоящими массовыми мероприятиями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова обозначила антитеррористическую безопасность в регионе как актуальный вопрос и приоритетное направление в работе. Об этом она сообщила во время заседания антитеррористической комиссии, сказано на сайте окружного правительства. «Руководителям задействованных силовых структур, исполнительных органов и органов местного самоуправления при подготовке к проведению мероприятий с массовым участием граждан считать обеспечение комплексной безопасности людей приоритетным направлением работы», — приводятся слова главы округа на сайте. Кроме этого, Комарова поручила руководителям организаций, эксплуатирующих критически важные и потенциально опасные объекты, принять дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности на объектах, а также устранить нарушения, выявленные в ходе проведения проверок надзорными и правоохранительными структурами. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Комарова поручила усилить меры безопасности в регионе. Это было связано с проведением массовых мероприятий в округе. Губернатор ХМАО Наталья Комарова обозначила антитеррористическую безопасность в регионе как актуальный вопрос и приоритетное направление в работе. Об этом она сообщила во время заседания антитеррористической комиссии, сказано на сайте окружного правительства. «Руководителям задействованных силовых структур, исполнительных органов и органов местного самоуправления при подготовке к проведению мероприятий с массовым участием граждан считать обеспечение комплексной безопасности людей приоритетным направлением работы», — приводятся слова главы округа на сайте. Кроме этого, Комарова поручила руководителям организаций, эксплуатирующих критически важные и потенциально опасные объекты, принять дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности на объектах, а также устранить нарушения, выявленные в ходе проведения проверок надзорными и правоохранительными структурами. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Комарова поручила усилить меры безопасности в регионе. Это было связано с проведением массовых мероприятий в округе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям