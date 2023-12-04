Губернатор ХМАО потребовала усилить антитеррористическую безопасность в регионе

Губернатор ХМАО Наталья Комарова обозначила антитеррористическую безопасность в регионе как актуальный вопрос и приоритетное направление в работе. Об этом она сообщила во время заседания антитеррористической комиссии, сказано на сайте окружного правительства.
«Руководителям задействованных силовых структур, исполнительных органов и органов местного самоуправления при подготовке к проведению мероприятий с массовым участием граждан считать обеспечение комплексной безопасности людей приоритетным направлением работы», — приводятся слова главы округа на сайте. Кроме этого, Комарова поручила руководителям организаций, эксплуатирующих критически важные и потенциально опасные объекты, принять дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности на объектах, а также устранить нарушения, выявленные в ходе проведения проверок надзорными и правоохранительными структурами.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Комарова поручила усилить меры безопасности в регионе. Это было связано с проведением массовых мероприятий в округе.
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