МЧС показало фото квартиры екатеринбурженки, на кухне которой взорвалось масло. Фото

05 декабря 2023 в 23:50 Размер текста - 17 +

Возгорания в результате хлопка от раскаленного масла не произошло (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU МЧС Свердловской области опубликовало фотографии квартиры жительницы Екатеринбурга, которая попыталась потушить горящее масло водой. В результате происшествия возгорание не началось, сообщили в ведомстве. «Когда у жительницы многоквартирного жилого дома на улице Чемпионов загорелось на сковородке масло, она не придумала ничего лучше, чем попытаться потушить его водой. Возникшая огненная вспышка моментально дала ей понять, что так масло тушить нельзя», — уточнили в telegram-канале МЧС Свердловской области. В ведомстве отметили, что возгорания в результате хлопка не произошло, поэтому эвакуированные из здания жители вернулись домой. В МЧС также рассказали, как нужно действовать в подобных случаях. Если на кухне вспыхнул масляный пожар, то нужно выключить плиту, накрыть кастрюлю или сковородку крышкой. Еще один способ тушения подобного возгорания — засыпать масло содой, посоветовали в МЧС. Вечером 5 декабря на улице Чемпионов в Екатеринбурге произошел взрыв из-за воспламенившегося масла, которое хозяйка квартиры попыталась потушить водой. Очевидец рассказал URA.RU, что грохот от взрыва был похож на падение шкафа, однако запаха гари не было. Фото: telegram-канал МЧС Свердловской области (https://t.me/mchs66/3997) Фото: telegram-канал МЧС Свердловской области (https://t.me/mchs66/3997)

МЧС Свердловской области опубликовало фотографии квартиры жительницы Екатеринбурга, которая попыталась потушить горящее масло водой. В результате происшествия возгорание не началось, сообщили в ведомстве. «Когда у жительницы многоквартирного жилого дома на улице Чемпионов загорелось на сковородке масло, она не придумала ничего лучше, чем попытаться потушить его водой. Возникшая огненная вспышка моментально дала ей понять, что так масло тушить нельзя», — уточнили в telegram-канале МЧС Свердловской области. В ведомстве отметили, что возгорания в результате хлопка не произошло, поэтому эвакуированные из здания жители вернулись домой. В МЧС также рассказали, как нужно действовать в подобных случаях. Если на кухне вспыхнул масляный пожар, то нужно выключить плиту, накрыть кастрюлю или сковородку крышкой. Еще один способ тушения подобного возгорания — засыпать масло содой, посоветовали в МЧС. Вечером 5 декабря на улице Чемпионов в Екатеринбурге произошел взрыв из-за воспламенившегося масла, которое хозяйка квартиры попыталась потушить водой. Очевидец рассказал URA.RU, что грохот от взрыва был похож на падение шкафа, однако запаха гари не было.