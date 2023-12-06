Челябинцам раскрыли, отменят ли занятия в школах из-за морозов

ЕДДС Челябинска: об отмене занятий из-за холодов будет известно утром 7 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Об отмене занятий сообщат за несколько часов до начала уроков у первой смены
Об отмене занятий сообщат за несколько часов до начала уроков у первой смены Фото:

Из-за аномальных морозов занятия в школах Челябинска 7 декабря могут отменить. Решение комитета по образованию будет принято в 6:00, сообщили URA.RU в Единой дежурно-диспетчерской службе города (ЕДДС)

«7-8 декабря в отдельных районах региона ожидается сильный мороз до минус 40 градусов и ниже. Решение об отмене занятий будет принято комитетом по делам образования Челябинска в 6:00 7 декабря», — уточнили в ЕДДС.

С 7 декабря в областном центре ожидаются морозы до минус 35 градусов. Все службы Челябинска переведены в режим повышенной готовности. Из-за холодов водителей попросили не выезжать на федеральные трассы региона без острой необходимости до 11 декабря, а в шести городах ввели режим НМУ.

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Из-за аномальных морозов занятия в школах Челябинска 7 декабря могут отменить. Решение комитета по образованию будет принято в 6:00, сообщили URA.RU в Единой дежурно-диспетчерской службе города (ЕДДС) «7-8 декабря в отдельных районах региона ожидается сильный мороз до минус 40 градусов и ниже. Решение об отмене занятий будет принято комитетом по делам образования Челябинска в 6:00 7 декабря», — уточнили в ЕДДС. С 7 декабря в областном центре ожидаются морозы до минус 35 градусов. Все службы Челябинска переведены в режим повышенной готовности. Из-за холодов водителей попросили не выезжать на федеральные трассы региона без острой необходимости до 11 декабря, а в шести городах ввели режим НМУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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