Челябинцам раскрыли, отменят ли занятия в школах из-за морозов

Из-за аномальных морозов занятия в школах Челябинска 7 декабря могут отменить. Решение комитета по образованию будет принято в 6:00, сообщили URA.RU в Единой дежурно-диспетчерской службе города (ЕДДС)
«7-8 декабря в отдельных районах региона ожидается сильный мороз до минус 40 градусов и ниже. Решение об отмене занятий будет принято комитетом по делам образования Челябинска в 6:00 7 декабря», — уточнили в ЕДДС.
С 7 декабря в областном центре ожидаются морозы до минус 35 градусов. Все службы Челябинска переведены в режим повышенной готовности. Из-за холодов водителей попросили не выезжать на федеральные трассы региона без острой необходимости до 11 декабря, а в шести городах ввели режим НМУ.
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