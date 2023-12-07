07 декабря 2023

«ВКонтакте» выпустит компьютерную игру от разработчиков из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобильное приложение "Вконтакте". Москва, телефон, смартфон, вконтакте, соцсети, мобильное приложение, социальная сеть, вк, vk, vkontakte
Компьютерная игра «Югра — история Агны» появится на игровой площадке VK Play Фото:

На игровой площадке VK Play появится компьютерная игра о коренных жителей ХМАО от разработчиков из Сургута. Игра «Югра — история Агны» будет доступна через пару недель, сообщил telegram-канал «Югра Официально».

«Авторы потратили два года на разработку, чтобы каждый почувствовал атмосферу и красоту этого удивительного мира. Через пару недель игра будет доступна бесплатно на платформе VK Play», — говорится в сообщении.

В основе сюжета игры — легенды и мифы коренных народов Севера. Презентация игры состоится в Сургуте 9 декабря.

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На игровой площадке VK Play появится компьютерная игра о коренных жителей ХМАО от разработчиков из Сургута. Игра «Югра — история Агны» будет доступна через пару недель, сообщил telegram-канал «Югра Официально». «Авторы потратили два года на разработку, чтобы каждый почувствовал атмосферу и красоту этого удивительного мира. Через пару недель игра будет доступна бесплатно на платформе VK Play», — говорится в сообщении. В основе сюжета игры — легенды и мифы коренных народов Севера. Презентация игры состоится в Сургуте 9 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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