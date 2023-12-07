«ВКонтакте» выпустит компьютерную игру от разработчиков из ХМАО

Компьютерная игра «Югра — история Агны» появится на игровой площадке VK Play
На игровой площадке VK Play появится компьютерная игра о коренных жителей ХМАО от разработчиков из Сургута. Игра «Югра — история Агны» будет доступна через пару недель, сообщил telegram-канал «Югра Официально».
«Авторы потратили два года на разработку, чтобы каждый почувствовал атмосферу и красоту этого удивительного мира. Через пару недель игра будет доступна бесплатно на платформе VK Play», — говорится в сообщении.
В основе сюжета игры — легенды и мифы коренных народов Севера. Презентация игры состоится в Сургуте 9 декабря.
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