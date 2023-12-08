В центре Екатеринбурга музей затопило фекалиями. Фото

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Здание бывшего клуба "Gold". Екатеринбург, коммуникации, обрезанные трубы
Музей залило во время ремонта одной из труб в здании (архивное фото) Фото:

В центре Екатеринбурга затопило фекалиями Антимузей компьютеров и игр на 8 Марта. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

«Некоторые экспонаты оказались на полу залитые испражнениями. Так сантехники провели ремонт трубы [в Антимузее компьютерных игр]. Можно было слить аккуратно, но видимо не в этом случае», — написали представители музея в соцсети «ВКонтакте».

Нечистотами залило зал, где готовили выставку к Новому году. »[Грязными стали] витрины выставки носителей информации, измерительных устройств, кассового оборудования, подземелья дома чекистов, физические приборы и доска «Мы придем к победе коммунистического труда» времен СССР.

Другие залы музея будут открыты уже 9 декабря. «Ничего, все исправим, говно ототрем от пола, нам не впервые бороться за сохранение истории», — резюмировали представители учреждения.

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В центре Екатеринбурга затопило фекалиями Антимузей компьютеров и игр на 8 Марта. Об этом сообщили в пресс-службе музея. «Некоторые экспонаты оказались на полу залитые испражнениями. Так сантехники провели ремонт трубы [в Антимузее компьютерных игр]. Можно было слить аккуратно, но видимо не в этом случае», — написали представители музея в соцсети «ВКонтакте». Нечистотами залило зал, где готовили выставку к Новому году. »[Грязными стали] витрины выставки носителей информации, измерительных устройств, кассового оборудования, подземелья дома чекистов, физические приборы и доска «Мы придем к победе коммунистического труда» времен СССР. Другие залы музея будут открыты уже 9 декабря. «Ничего, все исправим, говно ототрем от пола, нам не впервые бороться за сохранение истории», — резюмировали представители учреждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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