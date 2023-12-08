На территории бывшего автомобильного училища в Челябинске погиб мужчина

09 декабря 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Мужчина погиб из-за обрушения грунта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На территории бывшего Челябинского высшего военного автомобильного командно-инженерного училища (ЧВВАКИУ) во время проведения ремонта грунтом придавило мужчину. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Труп 51-летнего мужчины был обнаружен 8 декабря около четырех часов дня в здании по проспекту Победы, 187 (там располагается „Учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы“ — прим. URA.RU). Мужчину придавило грунтом во время ремонтных работ», — уточнил источник URA.RU. Погибший работал в «Центральном ЖКУ» Министерства обороны РФ. Редакция URA.RU связалась с пресс-службой Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области. Там от комментариев воздержались.

На территории бывшего Челябинского высшего военного автомобильного командно-инженерного училища (ЧВВАКИУ) во время проведения ремонта грунтом придавило мужчину. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Труп 51-летнего мужчины был обнаружен 8 декабря около четырех часов дня в здании по проспекту Победы, 187 (там располагается „Учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы“ — прим. URA.RU). Мужчину придавило грунтом во время ремонтных работ», — уточнил источник URA.RU. Погибший работал в «Центральном ЖКУ» Министерства обороны РФ. Редакция URA.RU связалась с пресс-службой Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области. Там от комментариев воздержались.