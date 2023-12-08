08 декабря 2023

На территории бывшего автомобильного училища в Челябинске погиб мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Курган, рация, машина полиции, полиция
Мужчина погиб из-за обрушения грунта Фото:

На территории бывшего Челябинского высшего военного автомобильного командно-инженерного училища (ЧВВАКИУ) во время проведения ремонта грунтом придавило мужчину. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Труп 51-летнего мужчины был обнаружен 8 декабря около четырех часов дня в здании по проспекту Победы, 187 (там располагается „Учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы“ — прим. URA.RU). Мужчину придавило грунтом во время ремонтных работ», — уточнил источник URA.RU. Погибший работал в «Центральном ЖКУ» Министерства обороны РФ.

Редакция URA.RU связалась с пресс-службой Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области. Там от комментариев воздержались.

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На территории бывшего Челябинского высшего военного автомобильного командно-инженерного училища (ЧВВАКИУ) во время проведения ремонта грунтом придавило мужчину. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Труп 51-летнего мужчины был обнаружен 8 декабря около четырех часов дня в здании по проспекту Победы, 187 (там располагается „Учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы“ — прим. URA.RU). Мужчину придавило грунтом во время ремонтных работ», — уточнил источник URA.RU. Погибший работал в «Центральном ЖКУ» Министерства обороны РФ. Редакция URA.RU связалась с пресс-службой Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области. Там от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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