На территории бывшего автомобильного училища в Челябинске погиб мужчина

На территории бывшего Челябинского высшего военного автомобильного командно-инженерного училища (ЧВВАКИУ) во время проведения ремонта грунтом придавило мужчину. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Труп 51-летнего мужчины был обнаружен 8 декабря около четырех часов дня в здании по проспекту Победы, 187 (там располагается „Учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы“ — прим. URA.RU). Мужчину придавило грунтом во время ремонтных работ», — уточнил источник URA.RU. Погибший работал в «Центральном ЖКУ» Министерства обороны РФ.
Редакция URA.RU связалась с пресс-службой Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области. Там от комментариев воздержались.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.