09 декабря 2023

Екатеринбуржцы обнаружили труп 60-летнего мужчины на тротуаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, труп, ноги, манекен, 200, двухсотый
Очевидцы попытались оказать мужчине первую помощь, но безрезультатно Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Челюскинцев и Восточная обнаружили труп 60-летнего мужчины с пеной у рта. Об этом рассказали очевидцы.

«Там (лежит — прим. URA.RU) мужчина, лет 60. Голова посинела, пена у рта. Парень стоял рядом, сказал, скорую вызвал давно. Я стала оценивать его состояние — пульса, дыхания нет. Начала делать непрямой массаж сердца. Подошли еще двое, мужчина и женщина, тоже помогали», — передает слова очевидца E1.RU. Скорая приехала и констатировала смерть, сказано в сообщении.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Челюскинцев и Восточная обнаружили труп 60-летнего мужчины с пеной у рта. Об этом рассказали очевидцы. «Там (лежит — прим. URA.RU) мужчина, лет 60. Голова посинела, пена у рта. Парень стоял рядом, сказал, скорую вызвал давно. Я стала оценивать его состояние — пульса, дыхания нет. Начала делать непрямой массаж сердца. Подошли еще двое, мужчина и женщина, тоже помогали», — передает слова очевидца E1.RU. Скорая приехала и констатировала смерть, сказано в сообщении. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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