Екатеринбуржцы обнаружили труп 60-летнего мужчины на тротуаре

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Челюскинцев и Восточная обнаружили труп 60-летнего мужчины с пеной у рта. Об этом рассказали очевидцы.
«Там (лежит — прим. URA.RU) мужчина, лет 60. Голова посинела, пена у рта. Парень стоял рядом, сказал, скорую вызвал давно. Я стала оценивать его состояние — пульса, дыхания нет. Начала делать непрямой массаж сердца. Подошли еще двое, мужчина и женщина, тоже помогали», — передает слова очевидца E1.RU. Скорая приехала и констатировала смерть, сказано в сообщении.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
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