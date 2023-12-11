Близкие погибшего на парковке екатеринбуржца обращались за помощью к полицейским

Тела нашли на стоянке на улице Чкалова, 231 (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Родные Павла, которого 9 декабря нашли мертвым с девушкой на парковке в Екатеринбурге, до этого обращались к знакомым полицейским, думая, что мужчина пропал без вести. Об этом URA.RU рассказал источник из окружения скончавшегося, пожелавший остаться анонимным.

«Родственники потеряли Павла. Он им сказал, что уехал в гости к друзьям и перестал выходить на связь. После этого близкие обратились к нескольким знакомым силовикам за помощью», — поделился собеседник агентства.

По данным инсайдера, Павел уехал из дома 7 декабря. Близкие забили тревогу на следующий день. Мужчина работал экспедитором, у него остались жена и ребенок. Многие знакомые описывают Павла лишь с положительной стороны. «Он был хорошим человеком. Для всех нас это большая утрата», — сообщила одна из подруг мужчины.

По данным Е1.RU, Павла нашли в машине вместе с Анастасией, которая была его любовницей. Они скрывали от всех интимную связь. Супруга мужчины узнала об этом только после ЧП.

Трупы нашли на стоянке на Чкалова, 231. Следователи считают, что смерть людей наступила из-за отравления угарным газом. По другой — неофициальной — версии, люди скончались от наркотиков. Знакомые Павла опровергли URA.RU такую причину смерти.