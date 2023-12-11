Путин дал команду поднять флаги на двух новых атомоходах

11 декабря 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что в России продолжат оснащение флота современной техникой и вооружением Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин посетил судостроительный комплекс «Севмаш» в Северодвинске. Там глава государства принял участие в церемонии поднятия флагов на двух атомных подлодках «Красноярск» и «Император Александр III». «В этот знаменательный день, в день, когда на атомных подводных крейсерах „Император Александр III“ и „Красноярск“ поднимаются военном-морские флаги. Эти грозные, не имеющие равных в своем классе ракетоносцы начинают службу в составе нашего военно-морского флота», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия 24». Российский лидер продолжил, что в стране продолжат оснащение флота современной техникой и вооружением. Также в России будут увеличивать серийное производство. По словам Путина, только со стапелей «Севмаша» будут спущены на воду еще три стратегических ракетоносца проекта «Борей-А».

Президент России Владимир Путин посетил судостроительный комплекс «Севмаш» в Северодвинске. Там глава государства принял участие в церемонии поднятия флагов на двух атомных подлодках «Красноярск» и «Император Александр III». «В этот знаменательный день, в день, когда на атомных подводных крейсерах „Император Александр III“ и „Красноярск“ поднимаются военном-морские флаги. Эти грозные, не имеющие равных в своем классе ракетоносцы начинают службу в составе нашего военно-морского флота», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия 24». Российский лидер продолжил, что в стране продолжат оснащение флота современной техникой и вооружением. Также в России будут увеличивать серийное производство. По словам Путина, только со стапелей «Севмаша» будут спущены на воду еще три стратегических ракетоносца проекта «Борей-А».