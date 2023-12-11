Путин дал команду поднять флаги на двух новых атомоходах

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Путин заявил, что в России продолжат оснащение флота современной техникой и вооружением Фото:

Президент России Владимир Путин посетил судостроительный комплекс «Севмаш» в Северодвинске. Там глава государства принял участие в церемонии поднятия флагов на двух атомных подлодках «Красноярск» и «Император Александр III».

«В этот знаменательный день, в день, когда на атомных подводных крейсерах „Император Александр III“ и „Красноярск“ поднимаются военном-морские флаги. Эти грозные, не имеющие равных в своем классе ракетоносцы начинают службу в составе нашего военно-морского флота», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия 24».

Российский лидер продолжил, что в стране продолжат оснащение флота современной техникой и вооружением. Также в России будут увеличивать серийное производство. По словам Путина, только со стапелей «Севмаша» будут спущены на воду еще три стратегических ракетоносца проекта «Борей-А».

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Президент России Владимир Путин посетил судостроительный комплекс «Севмаш» в Северодвинске. Там глава государства принял участие в церемонии поднятия флагов на двух атомных подлодках «Красноярск» и «Император Александр III». «В этот знаменательный день, в день, когда на атомных подводных крейсерах „Император Александр III“ и „Красноярск“ поднимаются военном-морские флаги. Эти грозные, не имеющие равных в своем классе ракетоносцы начинают службу в составе нашего военно-морского флота», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия 24». Российский лидер продолжил, что в стране продолжат оснащение флота современной техникой и вооружением. Также в России будут увеличивать серийное производство. По словам Путина, только со стапелей «Севмаша» будут спущены на воду еще три стратегических ракетоносца проекта «Борей-А».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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