MWM: Россия заработает миллиарды долларов при сохранении «Адмирала Кузнецова»

Россия способна получить многомиллиардную прибыль в случае сохранения своего единственного авианосца «Адмирал Кузнецов», который в настоящее время рассматривается как кандидат на списание. Об этом сообщает журнал Military Watch Magazine (MWM).
Так, модернизация авианосца и возвращение его в строй с обновленным авиакрылом позволит российскому оборонному сектору значительно расширить свои перспективы в будущем. Авторы материала отмечают, что наличие действующего авианосца предоставит России возможность проводить сложные стратегические учения совместно с Китаем и Индией, обладающими аналогичными кораблями, а также расширить экспорт военной продукции для потенциальных иностранных заказчиков.
«Российский оборонный сектор уже выручил 2,35 миллиарда долларов от продажи авианосца Vikramaditya Министерству обороны Индии и еще более 2 миллиардов долларов на закупку истребителей МиГ-29К для этого корабля. Кроме того, подписано несколько менее крупных контрактов, связанных с авианосцами, включая заказ на 14 вертолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Ка-31», — говорится в материале.
Эксперты журнала считают, что предоставление Индии доступа к современным российским оборонным технологиям укрепляет позиции Москвы в качестве приоритетного партнера для Нью-Дели по сравнению с Парижем. Подобное открывает перед Россией значительные перспективы для экспорта в Индию палубных истребителей пятого поколения и других корабельных систем. По мнению Military Watch Magazine, возможное появление палубной версии российского истребителя пятого поколения Су-57 может вызвать интерес у индийской стороны. Однако без собственного авианосца Россия вряд ли сможет продвигать такие самолеты на международном рынке.
Ранее сообщалось, что ремонт «Адмирала Чабаненко» не завершится в текущем году, как планировалось изначально. Не исключено, что корабль повторит судьбу «Адмирала Кузнецова», который сейчас отправили на консервацию, отметили осведомленные источники.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.