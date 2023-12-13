13 декабря 2023

Медиаменеджер из Перми перешел на работу в «Татнефть»

© Служба новостей «URA.RU»
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Советник ВРИО губернатора Пермского края Станислав Шубин. Пермь, шубин станислав
Экс-советник губернатора пермского края Станислав Шубин сменил работу Фото:

Станислав Шубин уволился из ООО «Паприка», относящейся к прогубернаторскому холдингу «Магма». Он трудоустроился в ПАО «Татнефть», где будет заниматься связями с общественностью.

«В ООО „Паприка“ сменился директор. В компании, которая занимается организацией мероприятий в прогубернаторском холдинге „Магма“, вместо Станислава Шубина директором назначена Вероника Протасевич», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс». Шубин рассказал изданию, что теперь работает в ПАО «Татнефть». Он отвечает за связи с общественностью в управлении информационной политики компании.

Станислав Шубин работал в телекомпаниях ГТРК «Пермь» и «ВЕТТА». Позже был пресс-секретарем губернатора и его советником.

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Станислав Шубин уволился из ООО «Паприка», относящейся к прогубернаторскому холдингу «Магма». Он трудоустроился в ПАО «Татнефть», где будет заниматься связями с общественностью. «В ООО „Паприка“ сменился директор. В компании, которая занимается организацией мероприятий в прогубернаторском холдинге „Магма“, вместо Станислава Шубина директором назначена Вероника Протасевич», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс». Шубин рассказал изданию, что теперь работает в ПАО «Татнефть». Он отвечает за связи с общественностью в управлении информационной политики компании. Станислав Шубин работал в телекомпаниях ГТРК «Пермь» и «ВЕТТА». Позже был пресс-секретарем губернатора и его советником.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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