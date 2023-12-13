Медиаменеджер из Перми перешел на работу в «Татнефть»

Станислав Шубин уволился из ООО «Паприка», относящейся к прогубернаторскому холдингу «Магма». Он трудоустроился в ПАО «Татнефть», где будет заниматься связями с общественностью.
«В ООО „Паприка“ сменился директор. В компании, которая занимается организацией мероприятий в прогубернаторском холдинге „Магма“, вместо Станислава Шубина директором назначена Вероника Протасевич», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс». Шубин рассказал изданию, что теперь работает в ПАО «Татнефть». Он отвечает за связи с общественностью в управлении информационной политики компании.
Станислав Шубин работал в телекомпаниях ГТРК «Пермь» и «ВЕТТА». Позже был пресс-секретарем губернатора и его советником.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.