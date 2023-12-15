В Свердловской области нашли тела двух женщин

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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
В сгоревшем доме нашли два женских трупа Фото:

В городе Лесном (Свердловская область) при тушении пожара в одной из квартир на улице Малышева, 4, обнаружили тела двух женщин. Инцидент произошел ночью 15 декабря. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«По факту данного трагического инцидента, произошедшего в ночь на 15 декабря 2023 года, проводится процессуальная проверка. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы для установления всех обстоятельств случившегося», — сообщил старший помощник руководителя регионального СУ СКР Александр Шульга.

Сведения о возгорании в доме поступили от фельдшера бригады скорой помощи. «После разбора пожарища были обнаружены тела пенсионерки и молодой женщины без видимых признаков насильственной смерти. Очаг возгорания обнаружен в спальной комнате на диване. Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при курении», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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В городе Лесном (Свердловская область) при тушении пожара в одной из квартир на улице Малышева, 4, обнаружили тела двух женщин. Инцидент произошел ночью 15 декабря. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «По факту данного трагического инцидента, произошедшего в ночь на 15 декабря 2023 года, проводится процессуальная проверка. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы для установления всех обстоятельств случившегося», — сообщил старший помощник руководителя регионального СУ СКР Александр Шульга. Сведения о возгорании в доме поступили от фельдшера бригады скорой помощи. «После разбора пожарища были обнаружены тела пенсионерки и молодой женщины без видимых признаков насильственной смерти. Очаг возгорания обнаружен в спальной комнате на диване. Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при курении», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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