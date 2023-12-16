Мишустин исполнил новогоднее желание восьмилетней россиянки

Мишустин устроил восьмилетней девочке экскурсию на шоколадную фабрику
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин посетил VII Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Владивосток, мишустин михаил
Мишустин снял открытку с мечтой девочки с «Елки желаний» Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил желание восьмилетней Снежаны из Астрахани. Она загадала поход на шоколадную фабрику. Вместе с ними на фабрику также отправились главы нескольких делегаций, прибывших в РФ. А также дети из стран СНГ, проживающие в России. Об этом сообщает правительство страны.

«Михаил Мишустин исполнил предновогоднее желание восьмилетней Снежаны. Девочка хотела побывать на шоколадной фабрике», — говорится на сайте. Премьер-министр в рамках акции снял открытку с мечтой девочки с «Елки желаний».

Вместе с Мишустиным и девочкой на шоколадную фабрику отправились главы делегаций из Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана и других стран. Они прибыли в Россию для участия в мероприятиях заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Кроме того, на фабрику пригласили детей из стран СНГ, проживающих и учащихся в РФ.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в рамках акции «Елка желаний» также исполнила мечты детей из Нижневартовска, Сургута и Пыть-Яха. Например, Алена Багина из Нижневартовска получила в подарок набор космического питания. Чтобы исполнить желание девочки на помощь пришла первая женщина космонавт Валентина Терешкова и первый югорский космонавт Сергей Рыжиков.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил желание восьмилетней Снежаны из Астрахани. Она загадала поход на шоколадную фабрику. Вместе с ними на фабрику также отправились главы нескольких делегаций, прибывших в РФ. А также дети из стран СНГ, проживающие в России. Об этом сообщает правительство страны. «Михаил Мишустин исполнил предновогоднее желание восьмилетней Снежаны. Девочка хотела побывать на шоколадной фабрике», — говорится на сайте. Премьер-министр в рамках акции снял открытку с мечтой девочки с «Елки желаний». Вместе с Мишустиным и девочкой на шоколадную фабрику отправились главы делегаций из Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана и других стран. Они прибыли в Россию для участия в мероприятиях заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Кроме того, на фабрику пригласили детей из стран СНГ, проживающих и учащихся в РФ. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в рамках акции «Елка желаний» также исполнила мечты детей из Нижневартовска, Сургута и Пыть-Яха. Например, Алена Багина из Нижневартовска получила в подарок набор космического питания. Чтобы исполнить желание девочки на помощь пришла первая женщина космонавт Валентина Терешкова и первый югорский космонавт Сергей Рыжиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...