Мишустин исполнил новогоднее желание восьмилетней россиянки

Мишустин устроил восьмилетней девочке экскурсию на шоколадную фабрику

16 декабря 2023 в 19:42 Размер текста - 17 +

Мишустин снял открытку с мечтой девочки с «Елки желаний» Фото: Георгий Бергал © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил желание восьмилетней Снежаны из Астрахани. Она загадала поход на шоколадную фабрику. Вместе с ними на фабрику также отправились главы нескольких делегаций, прибывших в РФ. А также дети из стран СНГ, проживающие в России. Об этом сообщает правительство страны. «Михаил Мишустин исполнил предновогоднее желание восьмилетней Снежаны. Девочка хотела побывать на шоколадной фабрике», — говорится на сайте . Премьер-министр в рамках акции снял открытку с мечтой девочки с «Елки желаний». Вместе с Мишустиным и девочкой на шоколадную фабрику отправились главы делегаций из Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана и других стран. Они прибыли в Россию для участия в мероприятиях заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Кроме того, на фабрику пригласили детей из стран СНГ, проживающих и учащихся в РФ. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в рамках акции «Елка желаний» также исполнила мечты детей из Нижневартовска, Сургута и Пыть-Яха. Например, Алена Багина из Нижневартовска получила в подарок набор космического питания. Чтобы исполнить желание девочки на помощь пришла первая женщина космонавт Валентина Терешкова и первый югорский космонавт Сергей Рыжиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил желание восьмилетней Снежаны из Астрахани. Она загадала поход на шоколадную фабрику. Вместе с ними на фабрику также отправились главы нескольких делегаций, прибывших в РФ. А также дети из стран СНГ, проживающие в России. Об этом сообщает правительство страны. «Михаил Мишустин исполнил предновогоднее желание восьмилетней Снежаны. Девочка хотела побывать на шоколадной фабрике», — говорится на сайте. Премьер-министр в рамках акции снял открытку с мечтой девочки с «Елки желаний». Вместе с Мишустиным и девочкой на шоколадную фабрику отправились главы делегаций из Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана и других стран. Они прибыли в Россию для участия в мероприятиях заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Кроме того, на фабрику пригласили детей из стран СНГ, проживающих и учащихся в РФ. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в рамках акции «Елка желаний» также исполнила мечты детей из Нижневартовска, Сургута и Пыть-Яха. Например, Алена Багина из Нижневартовска получила в подарок набор космического питания. Чтобы исполнить желание девочки на помощь пришла первая женщина космонавт Валентина Терешкова и первый югорский космонавт Сергей Рыжиков.