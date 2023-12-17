Арестованный бывший свердловский замминистра сменил адвоката

18 декабря 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Игорь Дубровин находится под стражей Фото: Илья Московец © URA.RU Задержанный по подозрению в мошенничестве бывший замминистра строительства Свердловской области Игорь Дубровин сменил адвоката. Об этом URA.RU рассказал прежний защитник Валерий Заречнов. «Меня просили лишь на время поработать. Нужно было подменить адвоката, который болел», — пояснил Заречнов. И отказался называть имя нового адвоката Дубровина. Новость по теме Дело бывшего свердловского замминистра связано с жильем для военных. Фото Дубровина, как писало URA.RU, задержали в Чите 14 декабря. В этот же день его сняли с поста зампреда правительства Забайкальского края. 15 декабря чиновника самолетом доставили в Екатеринбург. Его подозревают в хищении денежных средств в особо крупном размере. Уголовное дело, в котором фигурирует Дубровин, связано со строительством жилья для военных. В суде следователь заявил, что хищение чиновника выразилось «в установлении фактического контроля за деятельностью общества «Омега-Строй». В Забайкальский край Дубровин перебрался летом. До этого он три года возглавлял свердловское управление капстроительства, которое курировало стройки Универсиады-2023. В 2019—2020 годах он руководил АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области». Организация занималась проектом строительства нового зала филармонии — так и не реализованным. Замом министра строительства Дубровин был в 2017—2019 годах. Также в его резюме значится директорство в екатеринбургском «Водоканале» (8 апреля-3 июля 2019 года). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Задержанный по подозрению в мошенничестве бывший замминистра строительства Свердловской области Игорь Дубровин сменил адвоката. Об этом URA.RU рассказал прежний защитник Валерий Заречнов. «Меня просили лишь на время поработать. Нужно было подменить адвоката, который болел», — пояснил Заречнов. И отказался называть имя нового адвоката Дубровина. Дубровина, как писало URA.RU, задержали в Чите 14 декабря. В этот же день его сняли с поста зампреда правительства Забайкальского края. 15 декабря чиновника самолетом доставили в Екатеринбург. Его подозревают в хищении денежных средств в особо крупном размере. Уголовное дело, в котором фигурирует Дубровин, связано со строительством жилья для военных. В суде следователь заявил, что хищение чиновника выразилось «в установлении фактического контроля за деятельностью общества «Омега-Строй». В Забайкальский край Дубровин перебрался летом. До этого он три года возглавлял свердловское управление капстроительства, которое курировало стройки Универсиады-2023. В 2019—2020 годах он руководил АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области». Организация занималась проектом строительства нового зала филармонии — так и не реализованным. Замом министра строительства Дубровин был в 2017—2019 годах. Также в его резюме значится директорство в екатеринбургском «Водоканале» (8 апреля-3 июля 2019 года).