17 декабря 2023

Арестованный бывший свердловский замминистра сменил адвоката

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Игорю Дубровину. Екатеринбург, дубровин игорь
Игорь Дубровин находится под стражей Фото:

Задержанный по подозрению в мошенничестве бывший замминистра строительства Свердловской области Игорь Дубровин сменил адвоката. Об этом URA.RU рассказал прежний защитник Валерий Заречнов.

«Меня просили лишь на время поработать. Нужно было подменить адвоката, который болел», — пояснил Заречнов. И отказался называть имя нового адвоката Дубровина.

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Дело бывшего свердловского замминистра связано с жильем для военных. Фото

Дубровина, как писало URA.RU, задержали в Чите 14 декабря. В этот же день его сняли с поста зампреда правительства Забайкальского края. 15 декабря чиновника самолетом доставили в Екатеринбург. Его подозревают в хищении денежных средств в особо крупном размере.

Уголовное дело, в котором фигурирует Дубровин, связано со строительством жилья для военных. В суде следователь заявил, что хищение чиновника выразилось «в установлении фактического контроля за деятельностью общества «Омега-Строй».

В Забайкальский край Дубровин перебрался летом. До этого он три года возглавлял свердловское управление капстроительства, которое курировало стройки Универсиады-2023. В 2019—2020 годах он руководил АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области». Организация занималась проектом строительства нового зала филармонии — так и не реализованным.

Замом министра строительства Дубровин был в 2017—2019 годах. Также в его резюме значится директорство в екатеринбургском «Водоканале» (8 апреля-3 июля 2019 года).

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Задержанный по подозрению в мошенничестве бывший замминистра строительства Свердловской области Игорь Дубровин сменил адвоката. Об этом URA.RU рассказал прежний защитник Валерий Заречнов. «Меня просили лишь на время поработать. Нужно было подменить адвоката, который болел», — пояснил Заречнов. И отказался называть имя нового адвоката Дубровина. Дубровина, как писало URA.RU, задержали в Чите 14 декабря. В этот же день его сняли с поста зампреда правительства Забайкальского края. 15 декабря чиновника самолетом доставили в Екатеринбург. Его подозревают в хищении денежных средств в особо крупном размере. Уголовное дело, в котором фигурирует Дубровин, связано со строительством жилья для военных. В суде следователь заявил, что хищение чиновника выразилось «в установлении фактического контроля за деятельностью общества «Омега-Строй». В Забайкальский край Дубровин перебрался летом. До этого он три года возглавлял свердловское управление капстроительства, которое курировало стройки Универсиады-2023. В 2019—2020 годах он руководил АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области». Организация занималась проектом строительства нового зала филармонии — так и не реализованным. Замом министра строительства Дубровин был в 2017—2019 годах. Также в его резюме значится директорство в екатеринбургском «Водоканале» (8 апреля-3 июля 2019 года).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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