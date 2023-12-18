Россиянам раскрыли, насколько выросла цена заказа Деда Мороза на праздник

Tinkoff Data: цена заказа Деда Мороза на праздник выросла до 2,6 тыс. рублей

19 декабря 2023 в 03:48 Размер текста - 17 +

Стоимость услуг аниматора выросла на 23% Фото: Размик Закарян © URA.RU Стоимость новогоднего представления еда Мороза и Снегурочки за год выросла на 23%. Теперь средняя цена за выступление составляет 2,6 тысячи рублей, выяснили в сервисе Tinkoff Data. «За прошедший год средняя цена для заказа новогоднего представления Деда Мороза и Снегурочки выросла на 23%. В декабре 2023 года она достигла 2,6 тысячи рублей. Проанализировано было более двух тысяч объявлений, предлагающих услуги аниматора», — пишет издание «Известия» со ссылкой на исследования сервиса. Дороже всего подобный спектакль обойдется жителям Москвы — 3,5 тысячи рублей. Также в топ городов, где заказать поздравление Деда Мороза будет дороже вошли Краснодар (три тысячи рублей), Красноярск (2,9 тысячи рублей), Ростов-на-Дону (2,8 тысячи рублей) и Екатеринбург (2,8 тысячи рублей). Самую минимальную сумму берут аниматоры в Волгограде (1,7 тысячи рублей). По мнению аналитиков, в следующем году стоимость выступления в среднем по России вырастет до 2,9 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало о самых популярных способах загадать желание в новогоднюю ночь. Оказывается, что в разных уголках мира существуют свои обычаи, по которым люди празднуют Новый год.

Стоимость новогоднего представления еда Мороза и Снегурочки за год выросла на 23%. Теперь средняя цена за выступление составляет 2,6 тысячи рублей, выяснили в сервисе Tinkoff Data. «За прошедший год средняя цена для заказа новогоднего представления Деда Мороза и Снегурочки выросла на 23%. В декабре 2023 года она достигла 2,6 тысячи рублей. Проанализировано было более двух тысяч объявлений, предлагающих услуги аниматора», — пишет издание «Известия» со ссылкой на исследования сервиса. Дороже всего подобный спектакль обойдется жителям Москвы — 3,5 тысячи рублей. Также в топ городов, где заказать поздравление Деда Мороза будет дороже вошли Краснодар (три тысячи рублей), Красноярск (2,9 тысячи рублей), Ростов-на-Дону (2,8 тысячи рублей) и Екатеринбург (2,8 тысячи рублей). Самую минимальную сумму берут аниматоры в Волгограде (1,7 тысячи рублей). По мнению аналитиков, в следующем году стоимость выступления в среднем по России вырастет до 2,9 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало о самых популярных способах загадать желание в новогоднюю ночь. Оказывается, что в разных уголках мира существуют свои обычаи, по которым люди празднуют Новый год.